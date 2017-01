TERREMOTO OGGI / Ultime scosse: Lazio, Roma 2.4M, ancora un sisma nella notte nella capitale (dati INGV in diretta, 15 gennaio 2017, ore 1:55)

TERREMOTO OGGI NEL LAZIO, SCOSSA DI 2.4M A ROMA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 15 GENNAIO 2017) - La giornata di ieri è stata caratterizzata da diverse scosse di terremoto nella provincia di Roma nel Lazio. L'ultima si è verificata alle ore 22.48:33 con una Magnitudo di 2.4. L'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia ha indicato le coordinate dove è avvenuta la scossa: 41.73 latitudine e 12.68 longitudine. L'ipocentro invece è stato localizzato a dieci chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Ecco i comuni nel raggio di venti chilometri dall'epicentro: Ariccia (RM); Albano Laziale (RM);Genzano di Roma (RM); Castel Gandolfo (RM); Nemi (RM); Rocca di Papa (RM); Marino (RM); Lanuvio (RM); Grottaferrata (RM); Frascati (RM); Velletri (RM); Ciampino (RM); Monte Compatri (RM); Rocca Priora (RM); Monte Porzio Catone (RM); Lariano (RM); Colonna (RM); San Cesareo (RM); Aprilia (LT); Pomezia (RM); Ardea (RM); Zagarolo (RM); Labico (RM); Cisterna di Latina (LT) e Gallicano nel Lazio (RM).

TERREMOTO OGGI ALLE FIJI, SCOSSA DI 6.1M A NADI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 15 GENNAIO 2017) - Si è verificata una scossa di terremoto veramente forte ieri alle Isole Fiji da ben 6.1 Magnitudo. Questa ha lanciato ovviamente l'allarme tsunami per la morfologia del posto dove è avvenuto a Nadi, alle coordinate: -18.58 latitudine e 176.2 longitudine. L'ipocentro della scossa è stato rilevato a dieci chilometri di profondità dalla superficie terrestre. Le isole Fiji, o Figi, sono un arcipelago formato da oltre trecento isole di cui solo cento abitate in pianta stabile che si trova nell'Oceano Pacifico. L'estensione è di poco meno di ventimila chilometri quadrati mentre gli abitanti sono attorno ai novecentomila. Il Presidente delle Fiji si chiama Jioji Konousi Konrote mentre il primo ministro è Frank Bainimarama. L'indipendenza dal Regno Unito è arrivato solamente il 10 ottobre del 1970, fino a quel momento lo stato era sotto l'osservanza appunto della Gran Bretagna. Staremo a vedere se ci saranno altri eventi sismici nella giornata di oggi proprio alle Fiji.

