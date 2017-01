TIZIANA PAVANI/ Uccisa per soldi a colpi di bottiglia: in manette un 32enne conosciuto in chat (ultime notizie oggi 15 gennaio 2017)

TIZIANA PAVANI, UCCISA PER SOLDI A COLPI DI BOTTIGLIA: IN MANETTE UN 32ENNE CONOSCIUTO IN CHAT (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - L'omicidio di Tiziana Pavani, la 54enne egretaria d'asilo uccisa in modo brutale nel suo appartamento di Milano, è giunto ad una svolta. Nelle ultime ore, le autorità hanno infatti fermato un uomo con l'accusa di omicidio, grazie alle indagini guidate dal Procuratore Aggiunto Alberto Nobili e dalla pm Maria Letizia Mannella. In manette Luca Raimondo Marcarelli, uno degli amici che la vittima aveva conosciuto online, grazie alla chat di Badoo. Secondo le prime ricostruzioni, sembra che il movente sia di carattere economico, per via di un credito di 2.400 euro che il presunto killer vantava nei confronti di Tiziana Pavani. Il 32enne avrebbe ucciso la donna lo scorso 11 gennaio in piena notte ed un'ora più tardi avrebbe cercato di ottenere ugualmente i soldi che la donna gli doveva sfruttando il bancomat che le ha rubato. Gli investigatori sono riusciti ad individuare il presunto assassino, sottolinea Il Giorno, grazie alla videosorveglianza presenti all'esterno dell'istituto bancario. Luca Raimondo Marcarelli era stato ascoltato in questi giorni dagli inquirenti, ma aveva negato qualsiasi coinvolgimento con il delitto. Messo di fronte alle prove, infine ha confessato. Poco prima di commettere l'omicidio di Tiziana Pavani, l'uomo avrebbe inoltre assunto 2 grammi di cocaina, che tuttavia non hanno influito sulla sua lucidità al momento della tragedia.

TIZIANA PAVANI, UCCISA A COLPI DI BOTTIGLIA: L'ASSASSINO HA ASSUNTO COCAINA PRIMA DEL DELITTO (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, Tiziana Pavani sarebbe stata colpita ripetutamente con una bottiglia. Luca Raimondo Marcarelli avrebbe poi simulato una fuga di gas aprendo i fornelli della cucina della donna, nel tentativo di dirottare gli investigatori. E' stato proprio il gas ad attirare il vicino di casa nel pomeriggio successivo, preoccupato dal forte odore che proveniva dall'appartamento della vittima. Il 32enne si trova adesso detenuto nel carcere di San Vittore, con l'accusa di omicidio volontario, rapina e con l'aggravante della premeditazione. Uno dei particolari agghiaccianti, infatti, riguarda il fatto che Luca Raimondo Marcarelli si è spogliato completamente prima di commettere il delitto, per evitare di sporcare i propri abiti. Durante la confessione, l'uomo avrebbe inoltre descritto nei particolari il tipo di rapporto che aveva con la vittima, che di contro avrebbe voluto interrompere ogni rapporto con lui.

