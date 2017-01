Ylenia Bonavera/ 22enne bruciata di Messina: gli psicologi spiegano, "Ecco perché difende il fidanzato" (ultime notizie oggi, 15 gennaio 2017)

YLENIA BONAVERA, 22ENNE BRUCIATA DI MESSINA: L'ATTACCO DI SELVAGGIA LUCARELLI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Alla luce del parere degli psicologi, che hanno spiegato le ragioni alla base del comportamento di Ylenia Bonavera, la 22enne di Messina che difende il fidanzato che parrebbe averla bruciata, assumono un valore nuovo le parole di Selvaggia Lucarelli, che su Facebook si era scagliata contro la giovane. In un lungo post, l'opinionista non aveva usato mezzi termini per rimarcare il suo sdegno per la condotta di Ylenia:"Hai la possibilità di essere un esempio, di trasmettere forza e di insegnare qualcosa a chi subisce in silenzio, a chi chiama amore la violenza fisica e psicologica, a chi crede che quel senso del possesso cieco e furioso sia la dimostrazione di un affetto, anziché di una turba psichica o di un'attitudine criminale. Leggo che secondo i bollettini medici stai meglio. No, non stai meglio. Finché continuerai a spalleggiare il tuo aguzzino e a parlare d'amore, sei ancora grave, gravissima. Riprenditi ragazza. La tua salute e la tua vita. Ne hai molto bisogno". Il parere degli esperti farà cambiare idea a Selvaggia sul conto di Ylenia Bonavera?

YLENIA BONAVERA, 22ENNE BRUCIATA DI MESSINA: GLI PSICOLOGI SPIEGANO LA DIFESA DEL FIDANZATO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 15 GENNAIO 2017) - Sono in tanti ad avere provato un certo sconcerto dopo aver visto Ylenia Bonavera, la ragazza di 22 anni bruciata a Messina che continua a difendere il suo fidanzato e probabile aggressore. Questo comportamento è stato spiegato su Il Fatto Quotidiano da Maria Elisabetta Ricci e Simona Galasso, psicologhe e psicoterapeute, che hanno chiarito come nasce e come cresce un rapporto tra persona "maltrattante" e la sua vittima. Inizalmente la persona che si rivelerà essere il "carnefice" non è mai unicamente "maltrattante": anzi, si presenta come un partner amorevole, in grado di soddisfare i bisogni della propria compagna. Soltanto con l'andare del tempo, dunque, viene fuori quella che le esperte del Gruppo di Lavoro "Violenza nelle relazioni intime", hanno definito come "l'odio brutale, qualunque cosa la vittima faccia o dica o ometta". In questo caso, però, la dipendenza della vittima si è già instaurata. Sì, perché il partner "acquista il potere di somministrare il bene e il male: una parte di sé è gettata nel dolore assoluto dal partner quando agisce violenza, e una parte di sé viene sollevata dal dolore dal partner stesso quando ridiviene amorevole". Ecco perché l'atteggiamento di Ylenia Bonavera lascia perplessi, ma andrebbe se non giustificato, quanto meno compreso.

