16ENNE UCCIDE I GENITORI/ News, Nunzia Di Gianni e Salvatore Vincelli: il figlio Alessandro commuove i social con un post (oggi 16 gennaio 2017)

16ENNE UCCIDE I GENITORI NUNZIA DI GIANNI E SALVATORE VINCELLI: IL FIGLIO ALESSANDRO COMMUOVE I SOCIAL CON UN POST D'ADDIO (16 GENNAIO 2017) - "Addio papà addio Nunzia, sei stata una seconda madre". Inizia così un post di Alessandro, il figlio maggiore di Salvatore Vincelli, ucciso assieme alla nuova moglie Nunzia Di Giovanni per mano del figlio Riccardo. Un messaggio commovente, a cui l'uomo, residente a Torino da diversi anni, ha allegato una canzone di Wiz Khalifa, featuring Charlie Puth. "See you again", ci rivedremo ancora. E' questa la speranza di Alessandro Vincelli, che ha il sapore di una promessa. Il post, pubblicato dall'uomo sul proprio profilo Facebook, ha già registrato migliaia di like e commenti, divisi fra cordogli, messaggi di condoglianze e consigli su come agire da adesso in poi. Sono gli stessi utenti a riprenderne altri, chiedendo al posto di Alessandro che venga rispettato il suo dolore. Clicca qui per vedere il post diretto a Salvatore Vincelli e Nunzia Di Giovanni. Sono trascorsi pochi giorni dall'omicidio di Salvatore Vincelli e Nunzia Di Giovanni, ma la loro tragica morte ha segnato profondamente l'opinione pubblica. Non ci si capacita, infatti, che i due assassini siano così giovani, troppo giovani. Rispettivamente di 1 e 16 anni, Manuel Sartori e Riccardo Vincelli - quest'ultimo figlio delle due vittime - hanno stretto un accordo con la morte, donando le vite dei due ignari genitori. Il piano diabolico dei due ragazzi prevedeva inoltre lo spostamento dei cadaveri, come sottolinea Il Messaggero. Per questo si erano già procurati grandi sacchi neri, ma qualcosa è andato storto. Vuoi per l'incapacità di Riccardo di guardare negli occhi i genitori, già defunti, vuoi per la paura che qualcuno li vedesse, alla fine quest'ultima parte del piano non è andata a buon fine. I corpi sono quindi stati lasciati nella villetta di Pontelangorino, in provincia di Ferrara. I due ragazzi avevano già abbassato i sedili posteriori per adagiarvi i cadaveri. E' quanto ha riferito Manuel Sartori, l'esecutore materiale dell'0micidio, mentre si attendono i risultati dell'autopsia. L'esame verrà effettuato infatti oggi, lunedì 16 gennaio 2017, e chiarirà se effettivamente le due vittime fossero sveglie al momento del delitto.

