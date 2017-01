Blocco traffico auto / Roma, stop veicoli inquinanti: tutte le misure di giornata (ultime notizie oggi 16 gennaio 2017)

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA, STOP OGGI: LE NUOVE MISURE DI GIORNATA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Si chiude il trittico di blocco traffico auto nella città di Roma, in corso dallo scorso 14 gennaio 2017 e che solo oggi si capirà se estendere anche nel resto della settimana oppure se si chiuderà in questo lunedì 16 gennaio. Il discrimine è ovviamente il livello di Pm10 nell’aria della Capitale, raggiunti livelli limiti di forte allerta negli scorsi giorni che hanno fatto scattare d’urgenza i provvedimenti comunali, ma ora resta da capire come si strutturerà il resto della settimana su tutto il traffico della Capitale. Nella giornata di oggi, fermo restando il provvedimento “di base” h24, la situazione sulle strade prevede tale ordinanza: tra le 7.30 e le 20.30 divieto di traffico e circolazione per ciclomotori e motoveicoli ‘PRE-EURO 1’ ed ‘EURO 1’ a due, tre e quattro ruote, dotati di motore a 2 e 4 tempi, e anche per autoveicoli alimentati a benzina ‘EURO 2’. Tutto questo per i motivi predetti negli scorsi giorni riguardo il livello di smog a Roma e provincia: I rilevamenti hanno evidenziato livelli di inquinamento superiori ai valori limite vigenti e una situazione prevista di criticità nei prossimi giorni, con le dovute misure attivate all’interno della Fascia Verde. Non solo, la Giunta Raggi ha già avvertito i cittadini delle possibili nuove misure nei prossimi giorni: secondo la delibera numero 76 del 28 ottobre 2016 al raggiungimento di cinque giorni di sforamenti si dovranno fermare gli Euro 3 a benzina. Un provvedimento che, se la situazione non dovesse cambiare in meglio, potrebbe diventare essere applicato giovedì: per questo motivo sono attivi tutti gli strumenti per provare a verificare l’inquinamento nell’aria, proprio in vista degli importanti provvedimenti che il Comune dovrà decidere riguardo lo smog cittadino.

BLOCCO TRAFFICO AUTO ROMA, STOP OGGI: IL PROBLEMA SMOG IN TUTTA ITALIA (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Non solo Roma però nell’emergenza smog a cavallo tra 2016 e 2017: il grado di riscaldamento generale, visto l’inverno assai rigido, non aiuta di certo a diminuire l’inquinamento nei agglomerati urbani. Secondo l’ultimo report del CCM VIIAS (Valutazione Integrata dell'Impatto dell'Inquinamento atmosferico sull'Ambiente e sulla Salute) finanziato dal Centro Controllo Malattie (CCM) del Ministero della Salute con la collaborazione di varie Università e centri, l’inquinamento colpisce maggiormente il Nord (per il 65% del totale), in generale le aree urbane congestionate dal traffico e le aree industriali.Anche la combustione di biomasse (principalmente legno e pellet) è responsabile della maggiore incidenza di morti e malattie per l'esposizione al particolato. Questi scenari, afferma il Rapporto, mostrano come «l’effettivo rispetto dei limiti previsti dalla normativa, e soprattutto l'ulteriore diminuzione del 20% della concentrazione media annuale degli inquinanti, avrebbero ricadute positive sulla salute pubblica e sull'economia: seguendo le statistiche dell'OMS, infatti, 10.000 decessi evitati all'anno corrispondono a circa 30 mld di euro», si legge nel report sullo smog in Italia.

© Riproduzione Riservata.