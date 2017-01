DANIELA ROVERI / News: i tasselli mancanti nel giallo, due uomini dagli alibi di ferro nella sua vita (Ultime notizie oggi, 16 gennaio 2017)

DANIELA ROVERI NEWS, GIALLO SULLA SUA VITA PRIVATA: DUE UOMINI DAGLI ALIBI DI FERRO ED ESTRANEI AL DELITTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Il mistero che avvolge il giallo sulla morte di Daniela Roveri resta fittissimo. Da quasi un mese gli inquirenti indagano sulla drammatica uccisione della manager d'azienda 48enne, sgozzata nell'androne del palazzo nel quale viveva con la madre, a Colognola. Al momento sarebbero numerosi i tasselli mancanti nell'intricato caso che avrebbe diffuso il terrore a Bergamo e provincia, in seguito a due omicidi avvenuti in circostanze molto simili ed a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro. Se da una parte la procura della città avrebbe tranquillizzato sull'ipotesi di un serial killer in circolazione, dall'altra continua a restare il dubbio sulla presenza di due eventuali assassini a piede libero, in attesa delle risultanze del confronto che ha visto chiamati in causa i due medici legali che hanno eseguito l'autopsia sul corpo di Daniela Roveri e su quello dell'ex professoressa anche lei sgozzata a Seriate, Gianna Del Gaudio. Il caso della manager 48enne è stato approfondito nel corso della trasmissione Quarto Grado, stando alle novità riportate dal sito UrbanPost. Il programma ha ripercorso l'intera vicenda avvenuta la sera del 20 dicembre scorso, evidenziando i lati ancora oscuri del giallo. L'aggressore e killer di Daniela Roveri la stava attendendo nell'androne del suo palazzo, ben nascosto da occhi indiscreti? Qual è il movente dietro l'atroce delitto? Sono solo alcune delle domande alle quali gli inquirenti stanno tentando di fornire una risposta proprio in queste ore di fitto lavoro, anche alla luce di alcuni oggetti scomparsi e di proprietà della vittima. Il riferimento è alla borsetta di Daniela ma soprattutto al suo cellulare, un iPhone 6 che per quasi due giorni ha suonato a vuoto, prima di spegnersi, agganciando sempre una cella del ripetitore posto a 500 metri dalla sua abitazione a Colognola. All’appello mancherebbe anche l’arma del delitto, un coltello con la lama “importante” e non seghettata e non ancora ritrovato. In merito al movente, gli investigatori non abbandonano alcuna pista - tralasciando tuttavia quella iniziale della rapina -, sebbene abbiano posto l'accento maggiormente su quella passionale. La vita di Daniela Roveri, tuttavia, era così limpida e regolare da non aver fatto finora trapelare nulla. A differenza di quanto finora emerso sulla vita privata della manager, secondo cui la donna era single, la trasmissione di Rete 4 ha invece rivelato una relazione sentimentale che la vittima portava avanti con un uomo impegnato, conosciuto nella palestra che lei frequentava, durante le lezioni di spinning. Sentito in modo approfondito dagli inquirenti, tuttavia, l'uomo avrebbe fornito un alibi solidissimo per la sera del delitto. Ancora un altro uomo sarebbe entrato nella vita di Daniela Roveri: si tratta di un suo corteggiatore che la manager aveva respinto ma che, opportunamente interrogato, si sarebbe rivelato anche lui estraneo alla terribile vicenda, potendo contare su un alibi di ferro. Potrebbe essere entrata una terza persona nel privato di Daniela Roveri, nutrendo nei suoi confronti un odio smisurato al punto da culminare nella sua uccisione, avvenuta con un solo violento fendente alla gola?

