DELITTO GARLASCO / News, Chiara Poggi: 8 pedinamenti per giungere al Dna di Andrea Sempio (ultime notizie oggi, 16 gennaio 2017)

DELITTO GARLASCO, NEWS CHIARA POGGI: I PASSI COMPIUTI DALLA DIFESA DI ALBERTO STASI PER ARRIVARE AD ANDREA SEMPIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Ormai da settimane il caso sul delitto di Garlasco è divenuto centrale nella cronaca nera nostrana. Dietro l'omicidio di Chiara Poggi potrebbe esserci una verità ben diversa rispetto a quella emersa con la sentenza di condanna in via definitiva a 16 anni di reclusione a carico di Alberto Stasi, allora fidanzato della vittima. La svolta è giunta con l'iscrizione nel registro degli indagati (come atto dovuto) di Andrea Sempio, giovane 28enne amico del fratello della vittima, il cui Dna sarebbe stato trovato sotto le unghie di Chiara. Per tale ragione la Procura di Pavia avrebbe avviato le opportune indagini aprendo la strada ad una nuova inchiesta bis sul delitto di Garlasco. Il quotidiano Il Giorno nella sua versione online, ha ripercorso le fasi che hanno portato all'individuazione di Sempio, neo indagato e che potrebbe mutare le sorti di Alberto Stasi. Sarebbero stati otto, in tutto, i pedinamenti realizzati, al termine dei quali sarebbe stato acquisito il Dna di Andrea Sempio. Tutto ha inizio lo scorso 26 ottobre, quando un'agenzia di investigazioni private di Milano avvia la sua attività dopo l'incarico avuto dalla difesa della famiglia di Stasi, da sempre convinta dell'innocenza del giovane condannato anche in Cassazione. Il giovane viene seguito fino al posto di lavoro, l’Iper di Montebello della Battaglia, dove è impiegato in un negozio di telefonia. I pedinamenti proseguono anche nei giorni seguenti, durante i quali l'agenzia informa opportunamente le Forze dell'Ordine della sua attività. L'ultimo pedinamento è datato 18 novembre: Andrea Sempio si trova al bar dell'Iper. E' qui che i detective acquisiscono un cucchiaino e una bottiglietta d'acqua, dai quali sarà poi ricavato il Dna del giovane. Ad occuparsi delle analisi è stato il biologo forense Pasquale Linarello, che ha comparato il Dna acquisito con quello presente sotto le unghie di Chiara Poggi. Dalla sua comparazione è emerso che 14 regioni su 17 del Dna trovato su due unghie della vittima sarebbero perfettamente sovrapponibili al profilo genetico del ceppo maschile della famiglia di Andrea Sempio, portando di conseguenza alla sua iscrizione nel registro degli indagati per il delitto di Garlasco. Da allora, si sono susseguite le diverse posizioni delle varie parti. Per la difesa di Alberto Stasi, l'attività compiuta dall'agenzia di investigazioni private sarebbe avvenuta "nel pieno rispetto della normativa". Nello specifico, come evidenziato dall'avvocato Bocellari, "le attività di acquisizione dei reperti, cucchiaino e bottiglietta, prima, e l’attività di confronto dei Dna, poi, sono state effettuate nel completo rispetto della privacy in quanto si trattava di dati del tutto anonimi". "Stupisce molto, in ogni caso, che si discuta sulla modalità delle indagini compiute piuttosto che sul fatto che sia stato rinvenuto il Dna di un soggetto individuato sulle unghie di una ragazza di 26 anni barbaramente uccisa", ha commentato il legale, alla luce della reazione avuta dalla famiglia di Chiara Poggi, per la quale il solo ed unico responsabile del delitto di Garlasco è e resta Alberto Stasi.

