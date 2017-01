EMERGENZA GHIACCIO/ Neve a Milano, stato allerta meteo dalle 4 alle 9: Comune predispone 210 operatori (previsioni del tempo oggi, 16 gennaio 2017)

EMERGENZA GHIACCIO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO. NEVE A MILANO: STATO DALL'ALLERTA DALLE 4 ALLE 9 (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Il Comune di Milano ha lanciato lo stato d'allerta dalle 4 alle 9 di questa mattina lunedì 16 gennaio 2017 con la neve che dovrebbe cadere a ripetizione a Milano. Sarà emergenza ghiaccio che imporrà precise restrizioni anche per quanto riguarda la circolazione delle autovetture e alla possibilità che si debba anche in alcune zone avere l'obbligo delle catene a bordo. Nonostante l'umidità nell'aria sarà comunque non troppo elevata in percentuale le temperature arriveranno a toccare addirittura i meno cinque gradi centigradi e ci sarà da fare davvero molta attenzione. La neve poi continuerà a cadere nella giornata di oggi anche su tutta la catena delll'Appennino dalle Marche fino alla Calabria con le temperature che scenderanno vorticosamente e si pensi che ad Aosta il termometro toccherà i meno nove gradi. Staremo a vedere se ci saranno dei miglioramenti nelle prossime giornate con il tempo che comunque non dovrebbe portare a degli stravolgimenti.

EMERGENZA GHIACCIO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO. NEVE A MILANO: STATO DALL'ALLERTA, IL COMUNE PREDISPONE 210 OPERATORI E 107 SPARGISALE (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - La giornata di oggi, lunedì 16 gennaio 2017, ci sarà un'allarme neve in provincia di Milano con il Comune che ha predisposto diverse soluzioni di sicurezza. Palazzo Marino rende noto che l'allerta ghiaccio scatterà dalle quattro alle ore nove. Ha parlato Carmela Rozza l'assessore alla Sicurezza del Comune come riportato da Ansa, sottolineando: "Per prevenire dei disagi e possibili incidenti si invita la popolazione a spargere sale sui marciapiedi di fronte a condomini e alle proprietà private. L'amministrazione ha predisposto l'impegno di uomini dell'Amsa con oltre 210 operatori e ben 107 veicoli spargisale. Questi insieme alle squadre della Protezione civile procederanno alla salatura delle strade con presenza di sottopassi e cavalcavia. Si è pronti a intervenire per il monitoraggio e l'eventuale salatura di tracciati pericolosi e considerati critici come marciapiedi con fermate dei mezzi pubblici, accessi alle metropolitane, agli ospedali, chiese e scuole".

