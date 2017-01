GESSICA NOTARO / Ex Miss sfregiata dall'acido: ritrovate sette confezioni di idraulico liquido a casa di Eddy Tavares (oggi 16 gennaio 2017)

GESSICA NOTARO, EX MISS SFREGIATA DALL'ACIDO: RITROVATE SETTE CONFEZIONI DI IDRAULICO LIQUIDO A CASA DI EDDY TAVARES (16 GENNAIO 2017) - Nelle prossime ore potrebbero esserci delle novità sulle condizioni di salute di Gessica Notaro, l'ex Miss Romagna che lo scorso martedì è stata sfigurata dall'acido. Le speranze della giovane, tuttora ricoverata al Bufalini di Cesena, è di riprendere totalmente la vista. L'impegno dell'equipe medica inquesti giorni è stato esemplare ed ora la lotta riguarda la vista di uno dei due occhi, colpito dall'acido in modo più grave. "Non mi interessa se resterò sfigurata", ha detto la giovane a Il Resto del Carlino, "voglio solo recuperare la vista. Da un occhio ci vedo e sono già felice". Alle 18:30 di oggi, lunedì 16 gennaio 2017, verrà dato luogo in piazza Tre Martini di Rimini ad un presidio in onore di Gessica Notaro, per sostenerla e per contrastare la violenza sulle donne. La manifestazione, sottolinea un giornale locale, verrà trasmessa da Icaro TV in diretta, canale 91 del digitale terrestre. La ricostruzione dei fatti da parte della stessa vittima è precisa e colma di dettagli, fin dal suo arrivo a casa, in auto con il suo nuovo fidanzato. E' nel momento stesso in cui sta recuperando la borsa che vede il suo presunto aggressore, l'ex fidanzato Eddy Tavares, vestito di nero e con in mano una bottiglietta di plastica. Poi il folle gesto ed infine la fuga, ma Gessica Notaro non si è data per vinta e lo ha inseguito, fino a che la vista non è iniziata a diventare sempre più sfocata ed il dolore continuava a farla urlare. In base alle indagini delle autorità, il racconto della modella potrebbe essere confermato da un dettaglio rilevato a casa di Eddy Tavares. Gli agenti della Polizia hanno infatti rinvenuto sette confezioni di acido (idraulico liquido, ndr), con cui ha commesso l'aggressione. Il capoverdiano avrebbe inoltre telefonato alla madre della vittima quello stesso giorno, chiedendo con insistenza dove trovare la ragazza, con la scusa di doverle dire qualcosa di urgente.

