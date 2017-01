INCIDENTE STRADALE / A4 Milano-Torino, tir si ribalta e traffico in tilt. Un ferito sulla Roma-Fiumicino (ultime notizie, oggi 16 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE, A4 MILANO-TORINO: TIR SI RIBALTA, AUTOSTRADA CHIUSA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Brutto incidente stradale questa mattina sull’A4 Milano-Torino in direzione Torino presso il tratto Marcallo Mesero e Novara est: un tir, secondo quanto ha riportato l’Anas, si è ribaltato attorno alle 10.20 di questa mattina occupando tutta la carreggiata delle tre corsie e per fortuna non coinvolgendo altre auto che stavano transitando. Poteva causare molti più danni e per fortuna non è avvenuto, con anche l’unico ferito - il camionista di 45 anni italiano - che non ha riportato serie ripercussioni. Non è in pericolo di vita, è stata portato in ambulanza con codice giallo all’ospedale di Novara; intanto è stata chiusa una tratta dell’autostradain direzione Torino, con i veicoli che vengon fatti uscire ancora in queste ore a Marcallo-Mesero e possono rientrare da Novara Est. Questo avviene perché, riporta Novara Today, il camion nel rocambolesco rovesciamento ha perso tutto il carico con un grosso quantitativo di gasolio che è terminato pericolosamente per strada. Diverse ore ci vorranno per liberare la carcassa del tir e per ripulire il passaggio della carreggiata sull’A4.

INCIDENTE STRADALE, ROMA-FIUMICINO: UN FERITO DOPO SCHIANTO SUL GRA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Problemi anche al centro Italia per un incidente stradale grave avvenuto sulla Roma-Fiumicino, precisamente nel suo tratto interno al Grande Raccordo Anulare (GRA): questa mattina per una dinamica ancora da accette, è avvenuto un incidente tra un camioncino e due auto, con il mezzo pesante che ha terminato la propria corsa ribaltandosi su un fianco, ferendo gravemente l’autista del camioncino. È dovuta intervenire l’eliambulanza per soccorrere in maniera urgente il ferito grave, ora trasportato in un ospedale di Roma. «L’incidente si è verificato intorno alle 10:00 nel tratto interno al Grande Raccordo Anulare, direzione Fiumicino, tra le uscite di via Newton e via Magliana Vecchia-Parco de' Medici. Per consentire l'atterraggio dell'eliambulanza la carreggiata è rimasta chiusa per alcuni minuti», riporta l’Astral Infomobilità. Traffico in tilt, lunghe code con auto ferme ancora in questi minuti dove si sta cercando di liberare la carreggiata dai tre veicoli coinvolti nell’incidente.

