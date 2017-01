MARCO VANNINI / News, processo Ciontoli: nuova udienza, la parola all'ex generale dei Ris Garofalo (Ultime notizie oggi, 16 gennaio 2017)

MARCO VANNINI NEWS, PROCESSO CIONTOLI: NELLA NUOVA UDIENZA FOCUS SULL’ARMA DEL DELITTO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Nella giornata di oggi si terrà una nuova udienza del processo sulla morte di Marco Vannini, il giovane ventenne di Cerveteri ucciso da un colpo di pistola il 17 maggio 2015. Il caso che ha sconvolto l'Italia intera vede imputati con l'accusa di omicidio tutti i membri della famiglia Ciontoli, nella cui abitazione di Ladispoli avvenne il tragico sparo per mano di Antonio Ciontoli, capofamiglia e padre di Martina, fidanzata della giovane vittima. A processo anche Viola Giorgini, fidanzata del fratello Federico e presente anche lei la sera dell'omicidio, la quale dovrà rispondere del solo reato di omissione di soccorso. In merito alle circostanze che portarono all'esplosione del colpo avvenuto con la pistola calibro nove a canna corta (Beretta 380) di proprietà di Antonio Ciontoli, ex militare della Marina, non è mai stata fatta chiarezza. Intanto, come riporta il sito Terzobinario.it, in Corte d'Assise di Roma, questa mattina si svolgerà la sesta udienza del processo sul caso Marco Vannini e davanti ai giudici interverrà l'ex generale dei Ris, Luciano Garofano, perito di parte nominato dalla famiglia della giovane vittima. Proprio l'arma utilizzata per uccidere Marco Vannini, bagnino con il sogno di diventare Carabiniere, sarà il tema centrale della nuova udienza. Tutto ruoterà, dunque, su quanto realmente avvenuto nella villetta di Ladispoli quasi due anni fa. Nei mesi scorsi era emersa la conferma secondo la quale chi sparò nei confronti di Marco Vannini quella tragica sera di maggio, lo fece volontariamente. A tale conclusione si giunse dopo le opportune perizie riguardanti la pistola e che rivelarono un malfunzionamento dell'arma. Si trattava nello specifico di un difetto nel meccanismo di azione, per il quale non era possibile sparare con il metodo automatico della doppia azione. Alla luce di questo difetto, dunque, non era possibile sparare senza prima aver alzato il cane manualmente ed aver successivamente premuto con una forte pressione il grilletto. Una doppia azione che non può essere giustificata con la tesi dell'incidente e che farebbe così crollare la versione avanzata inizialmente da Antonio Ciontoli. Questo difetto dell'arma avrebbe inoltre portato a far avanzare due ipotesi plausibili: o la pistola fu armata davanti a Marco Vannini, oppure fu alzato il cane per attivare così lo sparo. L'ex generale dei Ris Garofalo, dunque, farà maggiore chiarezza portando davanti ai giudici della Corte d’Assise tutte le informazioni raccolte e le congetture che ne sono derivate sull’arma e sul colpo che ferì mortalmente Marco Vannini.

