ROSANNA BELVISI/ Milano, dipendente Inps sgozzata in casa: era appena rientrata da una vacanza con il marito (ultime notizie oggi 16 gennaio 2017)

ROSANNA BELVISI, MILANO: DIPENDENTE INPS SGOZZATA IN CASA. ERA APPENA RIENTRATA DA UNA VACANZA CON IL MARITO (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Sgozzata nella propria abitazione di Milano, in zona Lorenteggio, e ritrovata al marito alcune ore più tardi. Per Rosanna Belvisi non c'è stato nulla da fare, nonostante il marito abbia chiamato immediatamente i soccorsi. Gli inquirenti stanno analizzando ogni particolare della tragedia, avvenuta ieri, soprattutto per quanto riguarda l'ora della morte. La chiamata al Pronto Soccorso è arrivata infatti alle 15, ma non è detto che corrisponda all'orario dell'omicidio. Il marito della vittima, Luigi Messina, era infatti appena rientrato da una lunga passeggiata ed è stato ascoltato dagli inquirenti, così come alcuni vicini della coppia. Attualmente l'uomo, una guardia giurata, non è sotto indagine. Non è ancora stata rintracciata invece la figlia 27enne, Valentina, che in questo momento si trova in Svizzera con il fidanzato. Il delitto è avvenuto inoltre al rientro della coppia da una vacanza a Pantelleria, in Sicilia, dove lavora il fratello di Rosanna Belvisi, dipendente dell'Inps. Un omicidio molto simile a quanto avvenuto nei giorni scorsi a Tiziana Pavani, a sua volta residente di Milano ed uccisa da un amico all'interno della propria abitazione. Sull'omicidio di Rosanna Belvisi indaga il pm Gaetano Ruta, con la collaborazione della Squadra Mobile di Milano, che in queste ore stanno ascoltando alcune persone che abitano nello stesso palazzo. Secondo la testimonianza di un conoscente, ascoltato ai microfoni ddi Milano Today, ha sottolineato che la coppia era estremamente tranquilla e che non ha mai sentito liti o urla provenire dal loro appartamento.

