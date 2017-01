SPARATORIA A PLAYA DEL CARMEN / Bpm Festival Messico: morti e feriti al raduno di dj in una discoteca (ultime notizie, oggi 16 gennaio 2017)

SPARATORIA A PLAYA DEL CARMEN IN MESSICO, BPM FESTIVAL: MORTI E FERITI NELLA DISCOTECA (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - Le notizie sono ancora abbastanza confuse ma di certo è in corso una sparatoria a Playa del Carmen in Messico, all’interno di una discoteca dove è in corso un raduno internazionale di dj e ospiti esclusivi, il Bpm Festival che quest’anno arriva al decimo anniversario. Verso le 10 di questa mattina ora italiana, sono arrivate le prime allarmante notizie proprio all’interno del locale con un famoso dj inglese, Jackmaster, che ha parlato con chiarezza: «qualcuno è entrato nella discoteca di Playa del Carmen ed ha aperto il fuoco. 4-5 i morti e molti i feriti. Non venite al Bpm, state negli hotel». Scattate subito le ricerche e le indagini della polizia messicana, con il bilancio che ora parla di circa 8 morti ma ancora non si è scoperto se siano uno o più gli aggressori chetano compiuto l’attacco al Festival di musica disco internazionale; Playa del Carmen, nota località turistica caraibica dello stato messicano di Quintana Roo, nella penisola dello Yucatan, vive momenti di terrore con l’ipotesi attentato che purtroppo si allarga sempre di più.

SPARATORIA A PLAYA DEL CARMEN IN MESSICO, BPM FESTIVAL: TERRORE AL RADUNO DI DJ (OGGI, 16 GENNAIO 2017) - La sparatoria andata in corso a Playa del Carmen in Messico - non si hanno al momento notizie su possibili spari ancora in questi ultimi minuti, le news dal Messico sono ancora contraddittorie - ha compiuto purtroppo qualche vittima e molti feriti, ma il bilancio di 8 morti è ancora del tutto provvisorio fino almeno a non avere più chiara l’intera sequenza dei fatti. Oltre al dj Jackmaster intervenuto su Twitter, anche altri ospiti del Bpm Festival hanno scritto sui social raccontando del terrore generato dagli spari di un uomo, pare, solitario all’intero del club notturno. Come riporta la versione italiana di Rolling Stones, «si pensa che la sparatoria sia collegata alle guerre in corso per il nuovo cartello della droga. Chi è stato in Messico di recente, sopratutto nelle zone più turistiche, avrà notato una presenza spasmodica di polizia in borghese nei luoghi del divertimento». Intanto ovviamente i gestori del Bpm Festival (dura una settimana, ospita diversi dj internazionali e quest'anno festeggiava il decimo anniversario) hanno interrotto tutte le feste e gli eventi in programma per la giornata di oggi e si cerca ancora di capire chi possa aver fatto irruzione all’interno della discoteca.

