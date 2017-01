TERREMOTO OGGI / Ultime scosse: Africa, sisma di 3.3M in Algeria (dati INGV in diretta, 16 gennaio 2017, ore 2:03)

TERREMOTO OGGI IN AFRICA: SCOSSA DI 3.3M IN ALGERIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 16 GENNAIO 2017) - Un'importante scossa di 3.3M ha colpito l'Algeria nei primi minuti di questo lunedì 16 gennaio 2017. L'area interessata si trova a nord del Paese, individuata dal sismografo a latitudine 36.78 e longitudine 3.51, ipocentro a 10 km di profondità. Colpita anche il settore ovest della Turchia alle 00:11 da una scossa di 2.0M. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 39.92 e longitudine 28.73, ipocentro a 14 km di profondità. Per quanto riguarda il resto del mondo, si segnala invece una scossa di 2.1M che ha colpito il Nord Carolina alle 00.18. L'Osservatorio regionale USGS ha individuato l'epicentro a 38.76 di latitudine e 122.65 di longitudine, mentre l'ipocentro è stato rilevato a 4 km di profondità. Il punto colpito si trova inoltre a soli 3 km da Middletown e 36 km da Santa Rosa, entrambi negli Stati Uniti. Trema anche la provincia di Macerata a causa di una nuova scossa di 2.0M, avvenuta alle 00:29. Il Centro Nazionale INGV ha rilevato l'epicentro a latitudine 43.08 e longitudine 13.07, ipocentro a profondità 9 km. Interessate Muccia, Pievebovigliana, Pieve Torina, Camerino, Fiordimone, Fiastra e Serravalle di Chienti nella sola zona rossa, entro 9 km dall'epicentro.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE: DOPPIA SCOSSA DI 2.2M E 2.3M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 16 GENNAIO 2017) - Doppia scossa nella tarda serata di ieri in provincia di Macerata. Il primo episodio, pari a 2.2M è stato rilevato alle 23:19, a 9 km di profondità. Le coordinate dell'ipocentro sono invece latitudine 43.03 e longitudine 13.03. Interessate Pieve Torina, Monte Cavallo, Fiordimonte, Pievebovigliana, Muccia, Serravalle di Chienti e Fiastra, entro 10 km dall'epicentro. Alle 23:28 un nuovo sisma di 2.3M ha colpito lo stesso punto, con una leggera differenza nelle coordinate, irrilevante dal punto di vista dei comuni interessati. Alle 23:04 è stata invece rilevata una scossa di 2.3M in provincia dell'Aquila. L'epicentro è stato individuato a latitudine 42.45 e longitudine 13.31, ipocentro a 13 km di profondità. Colpite Pizzoli e Barete, entrambe a 2km di distanza dal punto interessato, Cagnano Amiterno, Capitignano, Scoppito, Montereale, Campotosto, L'Aquila, Borbona, Tornimparte, Crognaleto, Lucoli, Antrodoco, Posta e Amatrice.

