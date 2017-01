ULTIME NOTIZIE / Arrestato il superlatitante Andrea Nizza (ultima ora, oggi lunedì 16 gennaio 2017)

ARRESTATO ANDREA NIZZA UNO DEI SUPER LATITANTI ITALIANI - Era ricercato anche dall’Interpol Andrea Nizza, giovane boss emergente del "clan Santapaola", arrestato questa notte nella sua Viagrande, grosso centro alle porte della città etnea. L’operazione portata a termine dagli uomini del ROS dei Carabinieri, ha infatti permesso di ammanettare Nizza in una casa in affitto, presa a nolo da una coppia di amici del criminale, anch’essi arrestai per favoreggiamento. Nizza che all’irruzione degli investigatori non ha opposto resistenza, era ricercato da 4 anni ed è accusato di svariati omicidi, di usura e di estorsione, oltre che di essere la mente di un imponente traffico di stupefacenti.

UN GIOVANE CERCA DI COLPIRE IL DEPUTATO PD SPERANZA - Brutto episodio quello avvenuto ieri a Potenza, dove il leader della minoranza DEM del PD è stato fatto segno di un attacco da parte di uno sconosciuto. Tutto è avvenuto in pochi secondi, quando il deputato ha preso la parola all’interno dell’aula magna dell’università per presentare il volume "Kobane calling" di Zeocalcare, uno sconosciuto prima ha scavalcato alcune file e poi si è avvicinato minacciosamente al tavolo dei relatori. Speranza prontamente retrattosi non è stato colpito, lo sconosciuto allora nell’impossibilita di arrivare a lui ha lanciato contro l’ex capogruppo del PD il suo stesso IPad, fuggendo immediatamente dopo e dileguandosi tra la folla. Il gesto immediatamente condannato dai vertici di tutti i partiti politici è all’esame degli investigatori della Digos immediatamente intervenuti.

UNA BRUTTA STORIA DI ESTORSIONE ALLA BASE DEL FERIMENTO DELLA BAMBINA NAPOLETANA - Risolta dagli uomini della squadra mobile napoletana la vicenda che nei giorni scorsi aveva portato a una sparatoria all’interno del mercato della "duchessa" di Napoli, sparatoria in cui erano stati ferite 4 persone tra cui un incolpevole bambina di 10 anni. Gli investigatori hanno infatti tratto in arresto 4 persone, appartenenti al "clan Mazzarella", persone che facevano parte del "gruppo di fuoco" sceso tra i banchi del mercato per punire un senegalese che si era rifiutato di versare 20 euro per avere il permesso di montare la sua bancarella. Tra i 4 fermati insiste anche un minorenne, mentre altri 2 soggetti sono stati segnalati all’autorità giudiziaria per aver fatto da basisti durante la spedizione punitiva. Apprezzamento è stato espresso dal sindaco di Napoli De Magistris, che ha ringraziato la magistratura e le forze dell’ordine.

ENNESIMO NAUFRAGIO DINANZI ALLE COSTE DELLA LIBIA - Continuano senza soluzioni di continuità le morti nel braccio di mare che divide l’Africa dalle coste nazionali, nonostante il grande dispositivo messo in campo dall’Europa. Di oggi la notizia che 3 persone sono state ritrovate morte su un barcone giunto a Lampedusa, altri 3 invece rinvenuti sullo stesso barcone dagli uomini della Guardia Costiera sono stati trasportati in elicottero sull’isola siciliana in gravissime condizioni. E sempre ieri in un altro naufragio dinanzi alla costa della Libia, hanno perso la vita altri 8 migranti, quest’ultimi sono stati recuperati da un mercantile che si trovava in zona. Solo ieri in una decine di operazioni di soccorso salvate oltre 550 persone, esse saranno trasportate in Sicilia nelle prossime ore, per poi essere smistate su tutto il territorio nazionale.

SERIE A, TONFO DELLA JUVE ACCORCIANO ROMA E NAPOLI - Prima giornata di ritorno domenicale iniziata con il match tra Cagliari e Genoa, che ha visto i sardi riuscire ad imporsi sulla squadra di Juric, con i rossoblù che hanno sbagliato completamente la partita, tra i sardi da segnalare la doppietta di Borriello. Nel pomeriggio invece ottime vittorie di Roma e Napoli, che si impongono rispettivamente su Udinese e Pescara, continuando così la corsa sulla capolista Juventus, che sarà protagonista nel posticipo a Firenze contro i viola di Sousa. Buio nero per il Palermo, che viene di fatto umiliato dal Sassuolo, con Zamparini che potrebbe adesso decidere un cambio tecnico. Vittoria per la Lazio contro l'Atalanta, e pareggio a reti inviolate tra Sampdoria e Empoli. Scivola la Juventus di sera invece con un 2-1 contro la Fiorentina al Franchi. Stasera si gioca Torino-Milan che conclude la giornata di Serie A.

CINQUE GLI AZZURRI ALL'AUSTRALIAN OPEN - Con la qualificazione ottenuta per la prima volta da Thomas Fabbiano e Luca Vanni al preliminare degli Australian Open, sale a cinque il numero degli atleti italiani impegnati nel primo grande slam della stagione 2017. Fabbiano e Vanni si affiancheranno infatti a Fognini, Seppi e Lorenzi che già erano stati inseriti nel cartellone dell’importante rassegna tennistica. Il torneo che inizierà domani vedrà subito sul campo da gioco tre dei nostri portacolori, Fognini e Fabbiano scenderanno in campo invece martedì rispettivamente contro Feliciano Lopez e Donald Young. Negli altri tornei in giro per il pianeta, da segnalare la vittoria di Jack Sock, nell’ ASB Classic disputato in Nuova Zelanda.

