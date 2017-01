ALLERTA NEVE/ Previsioni meteo: Continua l'emergenza neve al centro Italia (News del tempo oggi, 17 gennaio 2017)

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: CONTINUA L'EMERGENZA NEVE AL CENTRO DEL NOSTRO PAESE. RAFFICHE DALLE MARCHE ALLA CAMPANIA TUTTO IL GIORNO (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Continua l'allerta meteo sul nostro paese con l'emergenza neve che non si ferma. Anche oggi, martedì 17 gennaio 2017, continuerà a cadere la neve su tutto il centro Italia dalle Marche fino alla Campania. Percorrerà l'entroterra in Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio e parte della Campania. Dovrebbero poi esserci delle leggere nevicate anche su Calabria e sulle isole Sicilia e Sardegna oltre a delle raffiche sul nord del Trentino Alto Adige. Attenzione anche per quanto riguarda l'allerta legata ai temporali che andranno a colpire soprattutto la parte meridionale della Puglia con forti raffiche di vento che correranno da sud verso nord. Staremo a vedere poi se la situazione migliorerà nei prossimi giorni, ma al momento siamo proprio nel pieno dell'inverno e non sembrano esserci dei segnali confortanti in questo senso. Infatti anche nei prossimi giorni le previsioni del tempo parlano di neve.

ALLERTA NEVE, PREVISIONI METEO E MALTEMPO: LE TEMPERATURE CONTINUANO A SCENDERE, E' PIENO INVERNO (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Siamo arrivati nel pieno dell'inverno con ancora due mesi alla primavera. Dopo un mese dall'inizio della stagione più fredda dell'anno si può fare un punto della situazione e sottolineare come quest'inverno sia molto più freddo rispetto all'anno passato. Partiamo dalle temperature minime che scenderanno attorno ai meno sei gradi ad Aosta, meno quattro a Potenza e meno tre a Bolzano, Torino e L'Aquila nelle prime ore del mattino. Ovviamente poi i termometri si alzeranno, ma le massime anche invitano a riflettere. Le temperature più alte della giornata le vedremo a Palermo e Catania dove ci saranno rispettivamente nove e sette gradi oltre agli undici a Bari. Sono temperature sicuramente molto più basse anche degli scorsi giorni e oltretutto il termometro potrebbe scendere ancora nelle prossime giornate. Difficile stabilire quando si tornerà a vedere temeperature più alte e godibili.

