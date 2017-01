ATTACCO ISTANBUL, STRAGE DI CAPODANNO: ARRESTATO IL KILLER ED ALTRI TRE JIHADISTI (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - E' stato arrestato il principale sospettato per gli attacchi ad un esclusivo night club di Istanbul la vigilia di Capodanno. Le autorità turche ritengono infatti che Abdulkadir Masharipov abbia messo in atto l'attacco al Reina club, dove sono rimaste uccise 39 persone. Ferite altre dieci persone, tutte con provenienza da India, Giordania, Tunisia, Libano, Francia, Israele ed Arabia Saudita. Lo Stato Islamico ha subito rivendicato l'attacco, rivelando che si tratta di una vendetta per il coinvolgimento militare turco in Siria. Il killer sarebbe inoltre arrivato al locale a bordo di un taxi già alla domenica precedente all'attacco, prima di correre verso l'interno armato di pistola a canna lunga. Il sospetto è stato arrestato mentre si trovava a cassa di un amico nel Kirghizistan, come ha sottolineato il canale turco NTV. In base alle prime indiscrezioni, Masharipov si dovrà sottoporre ad alcuni controlli medici prima di essere interrogato dalla Polizia.

ATTACCO ISTANBUL, STRAGE DI CAPODANNO: ARRESTATO IL KILLER, IL FIGLIO DI 4 ANNI SI TROVAVA CON LUI (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Secondo alcune fonti turche, l'attentatore di Istanbul sarebbe arrivato nella città turca lo scorso 15 dicembre ed avrebbe affittato un appartamento a Konya. Il locale doveva servire per ospitare la moglie ed i due figli. Durante il raid che ha portato all'arresto di Abdulkadir Masharipov di origine uzbeka, sono state fermate altre tre persone che si trovavano nella stessa abitazione, sito nella periferia europea di Istanbul. Secondo le autorità il posto sarebbe inoltre un covo dell'ISIS, dove Masharipov avrebbe trascorso tre giorni, cercando di nascondersi. Le tre persone che sono state arrestate insieme a lui risulterebbero a loto volta militanti del Califfato. La polizia turca, ha sottolineato il quotidiano locale Hurriyet, ha diffuso una foto del principale sospettato, che lo mostra pieno di ecchimosi e ferite, oltre che con indosso una maglietta sporca di sangue. Il figlio di quattro anni, che Masharipov avrebbe portato con sé nella fuga in seguito all'arresto della moglie, sarebbe stato ritrovato insieme all'uzbeko.

