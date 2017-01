AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: problemi sull'A14 per materiali dispersi (ultime notizie in tempo reale, oggi 17 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 17 GENNAIO 2017). MATERIALI DISPERSI E PROBLEMI DI NOTTE SULL'A14 - Il sito istituzionale delle autostrade italiane ci mostra i gravi problemi che ci sono stati sull'A14 durante la notte. Sono stati dispersi infatti dei materiali pericolosi che avrebbero potuto portare a incidenti nell'ipotetica entrata in contatto con le ruote ad alta velocità. E' per questo che si è deciso di chiudere dei tratti con ripercussioni sul traffico che potrebbero protrarsi anche alla mattinata di oggi. Sull'A14 Ancona-Bari al km 413 direzione Taranto è stato chiuso il tratto tra Pescara ovest e Lanciano mentre sull'A14 Pescara-Bari al km 403.8 direzione autostrada Milano-Napoli è stato chiuso quello tra Val di Sangro e Ortona. Il tutto è stato fatto in maniera precauzionale al fine che i mezzi addetti potessero sistemare le strade e ricreare l'ordine per rendere di nuovo tranquilla la viabilità. Staremo a vedere se ci saranno delle ripercussioni nella mattinata di oggi visto che nella notte anche per lo scarso passaggio di automobili non ci sono state code particolari.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 17 GENNAIO 2017). TRATTI CHIUSI PER LE STRADE GELATE - Continua l'ondata di maltempo sul nostro paese che condiziona a causa del gelo e della neve la viabilità sulle autostrade italiane. Adnkronos ha voluto fornire un preciso elenco dei tratti autostradali che sono stati chiusi a causa del gelo, sottolineando che le strade dove c'è stata più neve sono state A3, A14, A24 e A25. Le maggiori criticità si sono registrate però sull'A14, anche a causa di materiali dispersi nella notte oltre che perl a condizione meteorologica. La situazione è stata indicata come comunque delicata anche sulla A3 Salerno-Reggio Calabria in un periodo dove la neve sorprendentemente ha colpito molto più il centro-sud che il nord. Si sono viste negli ultimi dieci giorni infatti grosse raffiche di neve sulla catena degli Appennini dalle Marche alla Calabria e addirittura in Sicilia. Difficoltà di circolazione ravvisata anche sull'A24 e sull'A25 con diversi orari che sono da considerare come critici. In tutte queste autostrade poi c'è l'obbligo quantomeno delle catene a bordo.

