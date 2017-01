BREXIT / Gran Bretagna Mondiale: premier May, “addio Ue, ora Uk con respiro globale” (oggi, 17 gennaio 2017)

BREXIT, PREMIER MAY: “GRAN BRETAGNA TORNI MONDIALE” (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Con il discorso tenuto a Londra presentando il piano della Brevi, il premier Theresa May ha rivolto un discorso a suo modo storico e che segna il ritorno nel nuovo secolo ad una Gb di nuovo globale: «in questo momento stiamo abbandonando l'Europa e pianifichiamo un vertice biennale del Commonwealth. Costruiremo una Gran Bretagna veramente mondiale», lo ha detto alla Lancaster House di Londra svelando il piano del governo sulla Brexit. Un piano in corso da mesi, fin dalle dimissioni del premier Cameron in seguito alla sconfitta clamorosa dei Leave al referendum Brexit in primavera 2016. In seguito la May ha voluto confermare come il Parlamento britannico voterà sull'accordo finale emerso dai negoziati sulla Brexit. «I cittadini europei saranno ancora benvenuti nel Regno Unito», ha poi assicurato la premier britannica. Inoltre «i servizi di intelligence britannici continueranno a cooperare con i nostri alleati per garantire la sicurezza dei cittadini europei».

BREXIT, PREMIER MAY: “ADDIO ALL’UNIONE EUROPEI, NO MEZZI DENTRO/MEZZI FUORI (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Un discorso globale per una “hard Brexit”, è questo quanto espresso al premier britannico May nell’annunciare una Nuova Gran Bretagna Mondiale, un ritorno all’”impero” del passato e con un futuro senza più Europa. Questo non vuol dire tagliare i rapporti con l’Europa, ma che di sicuro dovranno cambiare gli obiettivi radialmente anche per i prossimi governi britannici. «Non vogliamo che l'Unione europea si smembri ma da parte dell'Ue è mancata la flessibilità nei confronti di Londra e i britannici se ne sono accorti. La tutela dell'Unione è al cuore di ogni azione della Gran Bretagna perché soltanto uniti possiamo cogliere le opportunità che ci attendono». I negoziati della Brexit entreranno nel vivo i prossimi mesi, ma intanto il discorso sulla Gb mondiale ha fatto breccia in tutte le cancellerie del mondo, con il roboante annuncio d una hard Brexit senza voler avere più legami con la Ue. «Vogliamo una nuova ed equa partnership tra un Regno Unito globale indipendente e che si autogoverni e i nostri amici e alleati in Ue, non una membership parziale nell'Unione europea».

