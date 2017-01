Coppie su Facebook / Troppe foto sdolcinate insieme? Forse non sono felici, anzi... (oggi, 17 gennaio 2017)

COPPIE SU FACEBOOK, TROPPI POST SDOLCINATI? (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Chi di voi ha degli amici sui social network che si ostinano a pubblicare ogni singolo giorno delle foto o dei post sdolcinati celebrativi della loro coppia su Facebook? Alcuni trovano questa cosa molto dolce, altri decisamente insopportabile: perché si sa, trovarsi la timeline invasa di "cuoricino", "amorino" o "vita mia" non è proprio piacevole - specialmente se tu, a differenza loro, sei single e le tue attività di coppia si limitano a dare da mangiare e da bere al gatto. Ma non preoccupatevi, amici allergici al troppo zucchero, perché la scienza sembra venirvi in aiuto. Sembra infatti che chi pubblichi in continuazioni foto e messaggi d'amore pubblici dedicati alla sua dolce metà, forse non è poi così felice come vuole far sembrare. "Spesso chi esagera con certi contenuti lo fa solo perché poco convinto, o turbato, dalla propria relazione sentimentale, e quindi cerca l'approvazione degli altri sui social media", spiega la sessuologa ed esperta di rapporti di coppia Nikki Goldstein al Daily Mail.

COPPIE SU FACEBOOK, TROPPI POST SDOLCINATI? FORSE L'AUTORE NON È CONVINTO DELLA RELAZIONE (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Insomma, gli autori di post troppo sdolcinati su Facebook sembra che abbiano qualche problema di coppia e che cerchino di esorcizzarlo provando a fare il pieno di like sui social network. Quello che hai scritto dedicato all'altra metà del tuo cuore piace? Benissimo, sarebbe un modo per pacificare la coscienza di chi sente il grillo parlante dirgli che forse quella non è la storia adatta. "Questo è dovuto al fatto che molte persone, che spesso sono insicure e hanno scarsa autostima, si preoccupano più dell'approvazione degli altri che di quello che effettivamente possono fare per migliorare la vita di coppia", continua a spiegare la dottoressa Nikki Goldstein. Anzi, peggio ancora: chi pubblica troppi contenuti amorosi e dedicati alla coppia, potrebbe essere una persona gelosa e possessiva, che voglia esibire e mostrare agli altri non la sua felicità, ma il fatto che quella persona non sia libera, per scongiurare eventuali rivali. Riconoscete qualcuno dei vostri amici in queste descrizioni?

© Riproduzione Riservata.