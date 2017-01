ETEROLOGA NEI LEA/ Stop al caos delle Regioni, ma il "diritto al figlio" non esiste

Sono stati finalmente emanati, dopo un lungo iter procedurale, i nuovi livelli essenziali delle prestazioni che il servizio sanitario nazionale erogherà a tutti coloro che ne hanno diritto. Si tratta di un compito di natura costituzionale che il Governo ha finalmente realizzato dopo averlo concordato con le Regioni, visto che saranno prevalentemente le Regioni a farsi carico dell'erogazione concreta di tali prestazioni tramite i loro servizi sanitari regionali. L'espressione linguistica ("livelli essenziali") non deve trarre in inganno: non si tratta infatti solo delle prestazioni "essenziali" ma di tutto quanto lo Stato si fa carico per garantire la salute dei cittadini, che praticamente copre tutti i settori e tutte le malattie.

Declinare in concreto quali siano queste prestazioni è una funzione fondamentale ed esclusiva dello Stato centrale, che si fa anche carico dei rispettivi costi (e infatti il nuovo decreto determina tali costi nella misura di 800 milioni di euro a carico del Fondo sanitario nazionale) ma, per l'intreccio delle competenze tra i vari livelli di governo e soprattutto con le Regioni, è necessario che queste ultime partecipino al procedimento che permette di raggiungere il risultato.

Le Regioni sono state dunque coinvolte nel processo e, pur avendo assentito, da subito stanno facendo problemi sull'aspetto finanziario, essendo le risorse stanziate — a loro parere — troppo basse perché la garanzia delle prestazioni sia effettiva e consenta davvero a tutti di accedere alle prestazioni promesse. In questo senso, va detto che i margini di scelta delle Regioni sono praticamente inesistenti e sarà loro compito anche reperire eventuali risorse aggiuntive (es. tramite ticket o calmieramento delle prestazioni stesse). Per questo non secondario aspetto sarà pertanto necessario fare le dovute verifiche a qualche mese dall'entrata in vigore del decreto.

Come è stato riportato dalla stampa, il provvedimento definisce attività, servizi e prestazioni garantite ai cittadini dal Ssn, ne aggiorna le descrizioni tecniche, ridefinisce e aggiorna gli elenchi delle malattie rare e delle malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dal pagamento del ticket (che viene poi in concreto determinato dalla singole Regioni) e innova i nomenclatori della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. Tra tutte queste prestazioni sono comprese le procedure di fecondazione assistita, sia omologa che eterologa. Questa decisione serve a dar corpo alla sentenza della Corte costituzionale che ha parificato le due forme di procreazione medicalmente assistita (Pma) ma come forme di cura della sterilità.

La sentenza, come si ricorderà, aveva destato molte perplessità proprio in assenza della fecondazione eterologa tra i livelli essenziali di assistenza, assenza che aveva portato le diverse Regioni ad attuare la sentenza stessa in modo differenziato, alcune in modo gratuito, altre a pagamento (con la conseguenza che alcuni giudici avevano poi condannato queste ultime regioni a fornire questa prestazione in modo gratuito o quasi gratuito). Su tale aspetto il nuovo provvedimento fa chiarezza e crea una situazione di uniformità su tutto il territorio nazionale.