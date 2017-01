Estrazione / Del Lotto di oggi e Superenalotto, 17 gennaio: verso i numeri vincenti... (conc. 7/2017, martedì)

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO: VERSO I NUMERI VINCENTI - E si arriva così alle estrazioni del Lotto e Superenalotto oltre che del 10eLotto del nuovo anno appena cominciato: oggi, martedì 17 gennaio 2017: i numeri vincenti della Sisal stanno per arrivare nelle vostre case per la settima attesa puntata di inizio settimana e inizio 2017. Le feste sono passate, il logorio della vita moderna è tornato a farci “compagnia”, senza ancora aver portato grosse felicità per i giochi Sisal, vero? Bene, allora oggi è la sera giusta per provare a fare cappotto, il settimo concorso dell’anno con il ritorno delle estrazioni alle ore 20 e contemporanea chiusura per le giocate alle 19.30. Ora infatti si ritorna in sella con il concorso 7/2017 per tutti giochi, dal Lotto al Super fino al 10eLotto. I numeri Sisal sanno regalare emozioni, ma siete così sicuri che sia un’estrazione fine a se stessa legata solo alle grandi vincite di Superenalotto e Lotto? Eh già, il 10eLotto viene spesso dimenticato e non si pensa che possa portare grande guadagni… Solo nell’ultima estrazione di sabato scorso abbiamo assistito ad una regione protagonista con 10eLotto trionfatore a sorpresa: un giocatore di Rossano, in provincia di Cosenza, compie il “miracolo” con una giocata ricchissima da nove numeri, di cui 8 centrati con l’Opzione Oro, che fa guadagnare 10mila euro con una puntata di soli due euro iniziali. Provincia di Catania sugli scudi anche grazie al 10eLotto, con 10mila euro vinti a Vizzini grazie a un 5, 6mila euro a Paternò con un 5 “Oro” e 5mila euro a Caltagirone con un 6 “Oro”. Allora siete ancora convinti che il 10eLotto sia il concorso “meno” appetibile? Si vince di meno ma si vince più spesso, tocca a voi ora scegliere. Pronti per far di meglio della scorsa estrazione?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 17 GENNAIO 2017): I NUMERI PIÙ ASSENTI - Eccoci sempre qui, come sempre pronti per consigli e notizie in rigorosa diretta per la grande serata di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, di ritorno alla normalità dopo le feste e i ponti. Riparte l’anno con sogni, speranze e paure esattamente come nel 2016, tra politica e attentati che non lasciano certo tranquilli i cittadini italiani ed europei: ma se invece questo 2017 segnasse il vero anno della riscossa e di una maggiore serenità? E se fosse giunta l’ora anche per voi di vedere qualche cambiamento, magari anche nel vostro conto in banca? La settima grande giocata del 2017, potrebbe riservare in effetti qualche grande sorpresa…Concentriamoci allora, che sia questa la sera giusta? I sogni sono lì, a portata di palmo e la possibilità di convertirli in realtà è data tutta da quella ruota tanto cara agli amanti del Lotto. Non vi preoccupate, c’è sempre la possibilità di trovare con noi un bel consiglio last minute di quelli che potrebbero anche essere decisivi. Concentriamoci sulla statistica per la buona imbeccata: stando ai dati forniti da Il Gioco del Lotto, i numeri possibili da poter giocare potrebbero essere gli impresentabili che ormai inanellano record su record. Al primo posto troviamo quindi il 53 Nazionale, invisibile a 254 turni. Regge al secondo posto l’85 a Bari, fuori da 126 turni: chiude la ciurma un’accoppiata ancora di Bari, il 21 fermo da 120 turni e il 55 nascosto da 114. Allora, pronti per un’altra abbuffata di numeri estremi super-lottiferi?

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 17 GENNAIO 2017): IL PENSIONATO MILIONARIO - Ecco l’estrazione del Superenalotto, che insieme a Lotto e 10eLotto mostrano il lato più bello della Sisal: la grande occasione di vincere quella cifra incredibile e assurda. I numeri vincenti sono prontissimi, e voi lo siete altrettanto? 75.900.000 milioni di euro, una cifra non gettata lì a caso visto che sarà il jackpot di oggi, sì avete capito bene: ecco, non proprio un livello basso di gioco… Passata in soffitta ormai la Manovra Economica alla Camera con integrati gli emendamenti sui Giochi di Superenalotto e Lotto, si torna a parlare di 2017 con novità anche sul fronte vincite dello scorso anno. Il caso curioso arriva da Arona e lo riporta l’AgiPro: «Le date di compleanno di amici e parenti e i numeri civici delle loro abitazioni: è anche grazie all’affetto che lo lega a persone speciali nella sua vita che un pensionato di Arona, in provincia di Novara, è riuscito a scardinare il SuperEnalotto lo scorso 14 luglio, centrando un 5+ da oltre 593mila euro». Negli scorsi giorni il pensionato si è recato per la riscossione ad Arona e ha commentato la sua incredibile vincita: “La mia filosofia di vita è quella di donare più del semplice denaro. In questo caso, però, oltre al mio sorriso e al tempo che dedico alle persone care e bisognose, sono certo riuscirò a far sorridere molte persone”. E Filippo continuerà a giocare perché, dichiara, “il bene è infinito e c’è sempre qualcuno che avrà bisogno di me”, si legge nell’importante report su AgiPro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): NUMERI MENO FREQUENTI - Quando mancano poco meno di un’ora alle estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto, vediamo dunque quando usciranno questi benedetti numeri vincenti ufficiali, siamo ovviamente come sempre pronti a qualche utile consiglio last minute. Ma non ci stupiremmo che magari proprio con alcuni numeri visti in queste righe possiamo regalarvi, la giocata della vita, è già successo in passato; e se per farlo, vi giocaste qualche numerino non proprio usuale per il Super Gioco? Stando alle statistiche Sisal, i numeri del Superenalotto meno frequenti sono per storia i seguenti: 60 - 59 - 9 - 50 - 28 - 5, numero SuperStar 72. Vi diciamo solo che per il 5 l’ultima estrazione è stata eseguita 171 turni fa, mentre per 28 e 50 sono ben 169 i turni di assenza. Fossimo in voi, magari come sesto numero “buttato” lì, un bel 5 o 50 lo metteremmo. Last minute tutto questo, con le tabaccherie che stanno per chiudere, un’ultima corsa potrebbe essere decisiva. La grande possibilità di portarsi a casa un altro storico “6” ad tre mesi dalla grande vincita in Calabria: un Superenalotto che fa ricchi gli italiani e che rischia di arrivare ad un record mondiale. Da tempo infatti il super-gioco ottiene il jackpot più alto al mondo, dopo la vittoria negli Usa del Powerball: adesso il Jackpot da 75 milioni e 900mila euro è il più alto al mondo e il quindicesimo nella storia del gioco. Al primato mondiale si aggiunge una raccolta di gioco che nel solo 2016 è arrivata ad un miliardo e 600mila euro, grazie anche al Jackpot record da 165 milioni centrato lo scorso 27 ottobre a Vibo Valentia dopo 200 concorsi di assenza.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): LE VINCITE - In questa serata di concorsi Sisal, il Lotto ed il 10eLotto attenderanno tutti i giocatori che entreranno in competizione per conquistare uno dei premi in palio. Due giochi importanti, che gli appassionati conoscono da molti anni e che con il tempo hanno imparato letteralmente ad amare. Merito della facilità con cui si possono vincere le quote, spesso maggiorate grazie alle diverse opzioni a disposizione. Nell'ultimo concorso del Lotto si è distinta in modo particolare la provincia di Reggio Emilia. E' infatti di Boretto il giocatore che ha conquistato il premio più alto, pari a 125.250 euro, realizzato con una quaterna e quattro terni sulla ruota di Genova. Anche la Sicilia non è rimasta di certo a guardare, registrando vincite importanti. La più alta finisce a Capo d'Orlando (Messina), dove un vincitore ha indovinato una quaterna sulla ruota di Venezia del valore di più di 21 mila euro. Oltre 16 mila euro invece alla provincia di Catania, precisamente a Belpasso, dove un giocatore ha realizzato un terno sulla Ruota Nazionale. Anche il 10eLotto ha rappresentato un momento d'oro per tutti gli appassionati dei giochi Sisal, grazie ad una vincita di 10 mila euro vinti da un giocatore di Vizzini (Catania) che ha realizzato un 5, mentre a Paternò sono finiti 6 mila euro ed a Caltagirone 5 mila euro grazie ad una giocata con opzione Oro. Rimaniamo sempre sulla stessa onda per le vincite registrate in provincia di Cosenza: un giocatore di Rossano ha indovinato 9 numeri su 10, vincendo oltre 10 mila euro.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): LA SMORFIA - Gli appassionati di Lotto e 10eLotto si troveranno già di sicuro di fronte al televisore per assistere all'estrazione di questa sera. Il desiderio di vincere le quote continua a rimanere alto, soprattutto perché spesso una semplice giocata da 2 euro può premiare con una vincita di centinaia di migliaia di euro. L'unico requisito indispensabile è ovviamente fare la nostra puntata, recandoci in ricevitoria il prima possibile. Gli appassionati dei dati ad alta velocità preferiranno invece sfruttare il servizio online, ma qualsiasi sia la vostra scelta, le probabilità di vincere rimarranno identiche. E se avete delle difficoltà a trovare dei numeri da giocare che vi piacciano, sapete bene che potete contare sulla nostra Rubrica. Anche per oggi infatti abbiamo chiesto consiglio alla smorfia napoletana, riguardo ad un'invenzione che piacerà particolarmente agli amanti della birra. Questo liquido ambrato, dolce o amaro, chiaro o scuro a seconda dei gusti, è uno dei piaceri a cui gli appassionati vorrebbero accedere in qualsiasi momento. Anche sotto la doccia. Per questo un birrificio svedese ha inventato una birra adatta ad un consumo rapido ed efficace, al pari del tempo che trascorreremmo sotto l'acqua. E non solo. La birra può essere usata infatti anche come balsamo, grazie alle sostanze nutritive naturali che contiene. Cosa ci dice la smorfia: abbiamo la birra, 10, la Svezia, 56, la doccia, 3, la velocità, 49, ed il relax, 6. Come numero Oro scegliamo invece i sensi, 18, dato l'appagamento che riesce a donare questa magnifica invenzione. Voglia di birra? Sicuramente sì, ma prima scopriamo i numeri vincenti di questa sera!

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): LE QUOTE - Al via una nuova settimana di concorsi del SuperEnalotto con il favoloso Jackpot che non solo sta facendo penare tutti i giocatori in gara, ma ha anche aumentato il suo bottino a 75,9 milioni di euro. Una cifra davvero importante, che di sicuro farà girare la testa ai più. Si apre quindi la caccia a tutti i premi messi in palio nell'estrazione di questa sera, che potrebbe anche significare la comparsa del montepremi. L'unica certezza rimangono le altre quote che verranno distribuite, a volte significative e molto generose. Nell'ultimo appuntamento con il gioco Sisal, infatti, cinque giocatori hanno conquistato il premio di 41.416,85 euro, contro i 29.225 euro vinti invece da un unico fortunello che ha centrato il 4+. Per il 3+ la quota è stata invece di 2.303 euro, finita nelle tasche di 105 vincitori. Si prosegue con i 292,25 euro del 4, registrati da 714 tagliandi fortunati, mentre il 3 scende di nuovo verso i 23,03 euro, donati a 27.464 giocatori. Chiude le quote variabili il 2 con i suoi cinque euro, vincita indovinata da 422.631 vincitori. Per le quote standard partiamo ancora una volta dal 2+, che ha donato i suoi 100 euro a 1.660 giocatori. L'1+ ha premiato invece 10.279 vincitori con 10 euro a testa, quota dimezzata con lo 0+ che si ferma a 5 euro come sempre. In questo caso la vincita è stata realizzata da 21.155 fortunelli.

LOTTO, ESTRAZIONI DI OGGI E SUPERENALOTTO (OGGI, 14 GENNAIO 2017): COME LO SPENDO IL JACKPOT? - La sestina vincente verrà estratta nell'estrazione del SuperEnalotto di questa sera? Il Jackpot è sicuramente il primo pensiero di tutti i giocatori, soprattutto considerando quanto sia difficile registrare una vincita simile. Tuttavia, non è da sottovalutare nemmeno la difficoltà nel trovare un progetto valido in cui investire subito una parte del nostro tesoretto, soprattutto per inaugurare la nostra vittoria. KickStarter ci permette però di trovare idee e progetti innovativi, all'avanguardia e di largo interesse. E' il caso per esempio dell'Azimuth Climate Data Backup Project. I cambiamenti climatici sono diventati sempre più evidenti negli ultimi anni, ma ad essere a rischio sono anche i dati sul clima raccolti dal governo degli Stati Uniti. Donald Trump prevede infatti che alcune agenzie che si occupano nel cambiamento climatico potrebbero essere invase da un'ondata negativa, che metterebbe a repentaglio tutti i dati raccolti finora. In attesa che le istituzioni assumano il compito gravoso di archiviare i dati, John Baez si è già messo all'opera, riuscendo a lavorare con l'aiuto di alcuni volontari, circa un terabyte di dati. Il goal di 5 mila dollari è già stato superato: che cosa aspettiamo? Attenzione al Jackpot, potrebbe apparire fra i numeri vincenti di questa sera.

