GENE CERNAN, MORTO L'ASTRONAUTA DELLA NASA: ULTIMO UOMO A CAMMINARE SULLA LUNA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Gene Cernan, ultimo uomo a camminare sulla Luna, è morto ieri all'età di 82 anni. A dare l'annuncia attraverso un tweet è stata la Nasa, che ha così salutato l'astronauta resosi protagonista di 3 missioni spaziali. Cernan, che come riporta La Repubblica ha trascorso 566 ore nello spazio, il 3 giugno del 1966 diventò il terzo uomo dopo il russo Alexeij Leonov e l'americano Edward White a compiere una "passeggiata spaziale" per mezzo della missione Gemini. Fu invece nella missione Apollo 10, con Thomas P. Stafford, che Cernan pose le basi per lo sbarco sulla Luna che avvenne nel 1972 nell'ambito della missione Apollo 17, di cui era comandante. Come sottolinea l'Ansa, Cernan negli ultimi anni aveva rivolto diversi appelli affinché la sua non fosse l'ultima impronta umana ad essere lasciata sul satellite terrestre:"Io e Neil Armstrong non vedremo la prossima generazione di americani che cammineranno sulla luna. Che qualcuno ci aiuti se non sono americani" aveva detto nel 2011. Nel libro "The last man on the moon" pubblicato nel 1999, in cui Cernan descrisse la sua vita fuori e dentro la navicella spaziale, l'astronauta descrisse la camminata sulla Luna come il "momento più splendente della mia vita. La sensazione è di voler immortalare il momento e portarlo a casa, ma non si può".

