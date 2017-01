GEORGE MICHAEL, PARLA L'AMICO D'INFANZIA:"SO PERCHÉ È MORTO: ANALIZZATE IL SUO SANGUE..." (OGGI, ULTIME 17 GENNAIO 2017) - George Michael è morto da quasi un mese ma ancora non vi è una risposta certa sulle cause del decesso del cantante di Last Christmas. Uno degli ultimi in ordine di tempo a dire la sua sulla vicenda è stato Andros Georgiou, amico d'infanzia dell'artista britannico, che intervistato da Victoria Derbyshire sulla Bbc ha confermato che "le droghe pesanti erano tornate nella vita" di Michael. A detta dell'amico della vittima, le voci che riferiscono di una dipendenza di George Michael dall'eroina altro non sono che "spazzatura assoluta", dal momento che "quella era una droga che George non ha mai toccato". Secodno Andros Georgiu, la "passione" malsana di Michael era invece legata al crack e "per capire cosa sia accaduto esattamente bisogna analizzare bene il suo sangue". Come riportato da Adnkronos, l'amico di Michael sottolinea di aver ricevuto conferma da persone vicine al cantante che "George in realtà stava meglio, stava cercando di condurre un'esistenza normale, ma che è ricaduto nuovamente nel suo lato oscuro". Sostenendo di essere in possesso di diversi brani inediti cantati da George Michael, il suo amico di vecchia data si è detto convinto che l'interprete scomparso il 25 dicembre scorso "ha preso qualcosa di troppo, mescolandolo con antidepressivi, altri farmaci e alcol".

© Riproduzione Riservata.