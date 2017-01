INCENDIO GENOVA, FIAMME PER OLTRE 1 KM E FAMIGLIE SFOLLATE: L'ORIGINE È DOLOSA? (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Un incendio a Genova sta tenendo sotto scacco diverse famiglie dalla giornata di ieri, quando un rogo si è sviluppato sopra Nervi e sui monti Moro e Fasce raggiungendo la lunghezza di un km e provocando la chiusura provvisoria del tratto Recco-Genova della A12. L'origine dell'incendio, come riportato dall'Ansa, potrebbe essere dolosa, ma in questo momento la priorità dei vigili del fuoco che stanno cercando di sedare le fiamme è mettere in sicurezza le famiglie a rischio, soprattutto quelle di via della Fassa e località Apparizione, dove 13 persone per alcune ore sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni e a richiedere ospitalità ad amici e parenti. Anche l'ex ospedale di Nervi, ora diventato centro di riabilitazione, è a forte rischio e non è escluso che i 67 pazienti della struttura e il personale medico vengano trasferiti. A causa del forte vento, che ha reso complicato intervenire di notte con i mezzi aerei, la centrale operativa dei pompieri ha chiesto aiuto ai comandi di Alessandria e Torino, che hanno risposto positivamente spedendo sul posto delle squadre di supporto. La situazione, a detta del governatore della Liguria Giovanni Toti, è "in evoluzione".

