INCIDENTE STRADALE / Falconara Marittima: frontale furgone-auto, traffico in tilt (Ultime notizie oggi, 17 gennaio 2017)

INCIDENTE STRADALE FALCONARA MARITTIMA: FRONTALE TRA UN FURGONE E UN'AUTO, TRAFFICO IN TILT (ULTIME NOTIZIE OGGI 17 GENNAIO 2017) - Un incidente stradale si è verificato stamattina a Falconara Marittima. Secondo quanto riportato da AnconaToday, è avvenuto uno scontro frontale tra due auto in un momento in cui stava piovendo. A causa dell'incidente stradale, avvenuto intorno alle 7.45 all'incrocio tra via Flaminia e via Palombina Vecchia, in traffico è andato in tilt. A scontrarsi sono stati due veicoli, una Renault Megane che stava per immettersi sulla statale diretta verso Ancona e un furgone che proveniva dal capoluogo. In base ai primi riscontri sulla dinamica di questo incidente stradale, effettuati effettuati dai carabinieri della Tenenza di Falconara Marittima, il furgone, di proprietà di un commerciante della zona, avrebbe preso la curva in maniera troppo stretta e avrebbe invaso lo spazio d'immissione dell'altro automobilista. Entrambi i conducenti sono rimasti lievemente feriti nell'incidente stradale e sono stati portati all'ospedale di Torrette per essere sottoposti ad accertamenti. Per consentire la rimozione dei due mezzi incidentati è stato istituito il senso unico alternato nel tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente: il traffico è rimasto paralizzato anche a causa della pioggia e si è formata una coda di circa 2 chilometri.

