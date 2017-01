Iscrizioni Scuola 2017/ Aperte On line, video: chi non deve inviare le domande online? (Ultime notizie Miur, oggi 17 gennaio)

ISCRIZIONI SCUOLA 2017 MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO DOMANDE: CHI NON DEVE FARE LE DOMANDE ONLINE (ULTIME NOTIZIE, OGGI 17 GENNAIO) - Da ieri sono aperte le iscrizioni Scuola 2017 sul portale Miur e già le domande online inviate dalle prime famiglie che hanno effettuato l’iter hanno intasato il servizio online del ministero dell’Istruzione: col passare dei giorni, con le iscrizioni che saranno più equamente distribuite, anche l’intasamento sarà molto meno frequente. Per quasi tutte le scuole di ordine e grado è esclusivo l’invio della domanda di iscrizione sfruttando il portale online, tranne per una ristretta categoria di istituti che invece richiedono ancora l’invio di una domanda scritta e non telematica, eccoli in elenco: le scuole dell’infanzia; le scuole della Valle d’Aosta e delle province di Trento e Bolzano; le terze classi dei licei artistici e degli istituti tecnici e professionali; il percorso di specializzazione per “Enotecnico” degli istituti tecnici del settore tecnologico a indirizzo “Agraria, agroalimentare e agroindustria”, articolazione “Viticoltura ed enologia”; i percorsi di istruzione per gli adulti, ivi compresi quelli attivati presso gli istituti di prevenzione e pena; gli alunni in fase di preadozione (al fine di garantire adeguata protezione e riservatezza ai minori, l’iscrizione viene effettuata dalla famiglia affidataria direttamente presso l’istituzione scolastica prescelta).

ISCRIZIONI SCUOLA 2017 MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO DOMANDE ONLINE: IL CASO DEI CFP - Fino al prossimo 6 febbraio sono aperte le iscrizioni alle scuole del Miur per questo nuovo anno 2017; aperte le iscrizioni dalla giornata di ieri sul portale del Ministero dell’Istruzione, per la prima classe delle scuola di ogni ordine e grado. Mentre però per le primarie, medie e superiori è obbligatoria la procedura telematica innovata dal governo Renzi lo scorso anno, per la scuola dell’infanzia occorre ancora presentare la domanda cartacea. Altro caso particolare riguarda invece i Centri di Formazione Professionale (Cfp) che assumono in sostanza la stessa regolamentazione Miur sugli istituti di istruzione paritarie: è data infatti facoltà di scelta se avvalersi della procedura online oppure la presentazione classica della domanda di iscrizione cartacea. Nel caso però dei Cfp in particolare, la procedura presso portale Miur vale solo per le regioni che hanno aderito al sistema, ovvero Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Sicilia e Veneto.

ISCRIZIONI SCUOLA 2017 MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO DOMANDE ONLINE: VIDEO TUTORIAL DEL MINISTERO - Sono aperte le Iscrizioni alla Scuola per l’anno 2017 con il portale Miur questa mattina preso d’assalto per l’invio delle prime domande online di iscrizione ai tutti gli ordini di classi e gradi della scuola italiana. Al netto dei problemi tecnici ancora presenti (vedi il focus qui sotto) sono tante le famiglie che hanno già provveduto ad avviare l’iter per le iscrizioni con però ancora tante dubbi e spiegazioni non chiare nel come compilare la domanda online. Per questo motivo questa mattina il Miur ha pubblicato sul suo canale YouTube un video-tutorial per spiegare al meglio come poter compilare la domanda di iscrizione sul portale ministeriale: nella prima parte vengono richiesti i dati anagrafici dello studente e altre informazioni necessarie per l’iscrizione, nella seconda invece, facoltativa, in cui vengono richieste informazioni di specifico interesse per la scuola a cui ci si vuole iscrivere. Una volta inseriti i dati si deve controllare il modulo. Se è tutto corretto e non dovete modificare nulla, vi basterà cliccare sul pulsante “Invia la domanda” per inoltrarla direttamente alla scuola.

ISCRIZIONI SCUOLA 2017 MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO DOMANDE ONLINE: PORTALE ANCORA LENTO - Sono scattate le prime domande online invitate per le Iscrizioni Scuola 2107 ma il portale del Miur per eseguire l’iter delle richieste verso le varie scuole continua ad avere alcuni problemi tecnici di eccessiva lentezza. Come già avvenuto durante la fase di registrazione delle credenziali SPID, anche in queste prime ore di avvio iter Iscrizioni - durerà fino al prossimo 6 febbraio, si riscontrano problemi legati alla eccessive lentezza dei passaggi. Ipotesi molto probabile riguarda l’alto numero di utenti che si sono collegati questa mattina per inviare le proprie domande online di iscrizione alle varie scuole distribuite lungo l’intero Paese. Non vi preoccupate però, non essendoci limiti di tempistiche per l’invio della domanda - non vale il criterio di prenotazione acquista con invio tempestivo delle domande d’iscrizione - vale la pena fare con calma l’intero iter magari tra qualche giorno quando il portale sarà meno intasato. Questo chiaramente non toglie che il Miur dovrà provvedere in tempi strettissimi a sistemare un servizio che già nelle scorse settimane ha evidenziato parecchi problemi tecnici.

ISCRIZIONI SCUOLA 2017 MIUR, REGISTRAZIONE E INVIO: I VARI STATI DELLE DOMANDE ONLINE (ULTIME NOTIZIE, 16 GENNAIO) - Con l’avvio dell’iter per le iscrizioni scuola 2017 sul portale Miur, scatta finalmente la reale fase di iscrizione con l’invio della domanda ad ogni specifica scuola scelta per i prossimi anni scolastici dei figli minori. Ma cosa succede una volta che la domanda verrà ricevuta dagli istituti scolastici? L’iter, spiegato dal sito del Miur, prevede che automaticamente il sistema restituisca una ricevuta di conferma dopo l’invio della domanda; a questo punto la scuola di destinazione, presa in carico la domanda, conferma l'accettazione oppure, in caso di indisponibilità di posti, la indirizza ad altra scuola, scelta dal genitore come soluzione alternativa. La famiglia riceve via e-mail tutti gli aggiornamenti sullo stato della domanda sino alla conferma di accettazione finale: sono quattro e lo stesso sito del Ministero li definisce dettagliatamente. Inoltrata: ovvero è stata recapitata alla prima scuola/CFP scelta, che, dopo la chiusura delle iscrizioni, inizierà a valutarla insieme a tutte le altre domande pervenute. Accettata: quando la domanda è accolta dalla scuola/CFP destinataria dell'iscrizione. Smistata: quando - in caso d'indisponibilità di posti o in assenza dei requisiti indicati nei criteri di accoglimento delle domande - viene inoltrata alla scuola/CFP indicata dalla famiglia come soluzione alternativa. Restituita alla famiglia: quando la scuola/CFP restituisce alla famiglia la domanda già inoltrata (o su richiesta della famiglia stessa o su iniziativa della scuola/CFP) per integrare alcune informazioni mancanti. Una domanda restituita, dopo le modifiche, deve essere nuovamente inoltrata.

