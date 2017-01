ROSANNA BELVISI/ Delitto al Giambellino: dalla lite alla tragedia. Luigi Messina, "Abbiamo anche fatto l'amore" (ultime notizie oggi, 17 gennaio 2017)

ROSANNA BELVISI, DELITTO AL GIAMBELLINO: DALLA LITE ALLA TRAGEDIA. LUIGI MESSINA, "ABBIAMO ANCHE FATTO L'AMORE" (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Alla fine ha confessato il marito di Rosanna Belvisi, la donna ddi 50 anni che lo scorso 15 gennaio 2017 è stata uccisa nella sua villa della zona del Giambellino, a Milano. Un atroce delitto, inspiegabile fin dai primi istanti in cui gli inquirenti si sono interessati al caso. L'interrogatorio con il pm di Milano Gaetano Ruta, ha visto Luigi Messina estremamente lucido nel raccontare i particolari che lo hanno spinto a mettere in atto l'omicidio della moglie. La coppia era rientrata appena il giorno prima da un periodo di vacanza in Sicilia e sembrava che il loro rapporto fosse tranquillo. "Abbiamo anche fatto l'amore", rivela Messina agli inquirenti, com sottolinea Milano Today. Rosanna Belvisi avrebbe iniziato poi ad insultarlo per via di un tradimento precedente con una donna da cui l'ex guardia giurata ha avuto anche un figlio. Oggi il bambino ha tre anni, ma Luigi Messina non lo vede da due mesi. Tutto inizia quindi con la lite sul tradimento dell'uomo, che porta presto la vittima ad afferrare il ferro da stiro ed a cercare di colpire il marito. Tutto sarebbe poi precipitato per via del coltello che Messina avrebbe preso per mangiare un frutto.

ROSANNA BELVISI, DELITTO AL GIAMBELLINO: LA SPESA ACQUISTATA PER LA VITTIMA, ORMAI GIA' MORTA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - L'omicidio di Rosanna Belvisi sarebbe avvenuto quindi a causa di un raptus omicida che ha colpito il marito Luigi Messina. L'ex guardia giurata non avrebbe retto il confronto con la moglie, a causa dei ripetuti insulti diretti sia verso la sua persona che veso il bambino che l'uomo ha avuto al di fuori del matrimonio. "Non ricordo quante volte l'ho colpita", afferma Messina, prima di accorgersi di avere una ferita alla mano. Il piano di simulare la presenza di un secondo uomo nella villetta di via Coronelli, lo ha visto intento a disfarsi di ogni eventuale prova. Dai fazzoletti usati per medicare la mano fino al coltello ed agli abiti sporchi di sangue, "riposti in un sacchetto di plastica rigida". Il coltello invece è finito dentro ad un tombino, in una zona isolata ma non lontana dall'abitazione della coppia. Sono state in tutto 23 le coltellate che hanno portato alla morte Rossanna Belvisi. Il racconto si fa poi incerto, soprattutto per quanto riguarda alcuni cespi di insalata che Luigi Messina ha ammesso di aver comprato per la moglie, nonostante il delitto fosse già avvenuto.

