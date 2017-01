SANT’ANTONIO/ Santo del giorno, il 17 gennaio si celebra sant’Antonio abate

SANT’ANTONIO: IL 17 GENNAIO SI CELEBRA SANT’ANTONIO - Il giorno del 17 gennaio di ogni anno la Chiesa Cattolica Cristiana seguendo quanto riportato nel calendario martirologio romani venera e festeggia alcuni santi tra cui sant’Antonio abate che è conosciuto con molti altri appellativi tra cui quello di Sant’Antonio del Deserto, Sant’Antonio d’Egitto e Sant’Antonio del Fuoco. Nel corso della sua vita terrena sant’Antonio è stato un eremita di origini egiziane che di fatto viene considerato il padre fondatore del monachesimo cristiano nonché il primo abate che ricordi la storia dell’umanità. Stando a documenti storici, sant’Antonio dovrebbe essere nato in una antica cittadina di nome Coma che oggi viene identificata con il nome di Qumans in un giorno non conosciuto dell’anno 251 e stando alla tradizione dovrebbe essere vissuto circa 106 anni morendo nel deserto della Tebaide nell’anno 357 dopo Cristo. Tutte le informazioni di natura agiografica relative alla vita di sant’Antonio sono state ricavate da un’opera scritta nel corso della IV secolo dopo Cristo ed in particolare venne completata da Atanasio nell’anno 357 coincidente con la morte di sant’Antonio che avvenne per l’appunto nel giorno del 17 gennaio. Atanasio all’epoca era il vescovo della città egiziana di Alessandria e dopo aver conosciuto sant’Antonio ebbe da lui un grande aiuto nella lotta al movimento dell’arianesimo che stava scuotendo la crescente comunità cristiana nel Mediterraneo.

Sant’Antonio nacque in una famiglia piuttosto agiata in quanto i suoi genitori erano dei ''facoltosi'' agricoltori di fede cristiana. Intorno all’età di venti anni sant’Antonio perse entrambi i genitori per cui si trovò a dover amministrare lui il grande patrimonio di cui aveva raccolto l’eredità. Sant’Antonio nonostante avesse una sorella più piccola di cui occuparsi decise di seguire la sua vocazione spirituale. In ragione di ciò con il suo denaro e le sue terre fece opere di bene a favore dei poveri e quindi iniziò una vita fatta di tanta preghiera e contemplazione nella solitudine mentre la sorella venne affidata ad una comunità femminile.

Secondo la tradizione sant’Antonio fu ispirato da una visione dalla quale capì che la sua esistenza non doveva essere caratterizzata dalla sua preghiera ma anche da questioni concrete e nello specifico di lavorare la terra in maniera tale da raccogliere frutti per sopravvivere e da dare a quanti non avevano di cui mangiare. Sant’Antonio con l’intento di avere una vita quanto più distaccata dal mondo terreno, si rinchiuse in una vera e propria tomba ricavata nella roccia nei pressi del suo villaggio natale. Questa piccola grotta è ancora oggi visibile. Secondo la tradizione sant’Antonio venne attaccato dal demonio e nello specifico venne percorso. Venne aiutato dalle persone del luogo che lo aiutarono a ristabilirsi. In seguito si spostò verso le sponde del mar Rosso trovando alloggio nei pressi di un vecchio forte romano abbandonato dove visse per ben 20 anni. Una solitudine che venne spezzata dalla pressante richiesta di persone che volevano condividere con lui queste esperienze mistiche per cui sant’Antonio uscito dal fortino ed in particolare dal pozzo dove viveva, incominciò a pellegrinare per dare aiuto ai bisogni e liberare dal demonio. L’ultima parte della sua vita fu vissuta nel deserto della Tebaide. Il suo corpo è stato sepolto dai suoi seguaci in un luogo segreto.

I SANTI E I BEATI DEL 17 GENNAIO - Il 17 gennaio oltre a sant’Antonio abate si festeggiano tanti altri santi e beati tra cui san Speusippo, san Elasippo, san Melesippo, san Leonilla, san Giuliano, san Marcello, san Sulpizio il Pio, il beato Gamelberto, santa Rossellina e san Gennaro Sanchez Delgadillo.

© Riproduzione Riservata.