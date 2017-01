SCUOLE CHIUSE / Oggi Nuoro, Avellino, Palermo, Prato: studenti ancora a casa (Ultime notizie oggi, 17 gennaio 2017)

SCUOLE CHIUSE OGGI 17 GENNAIO 2017: NUORO, AVELLINO, PALERMO, PRATO (ULTIME NOTIZIE) - Ancora scuole chiuse oggi in vari comuni a causa del maltempo e della neve che stanno flagellando alcune regioni del centrosud Italia. In Sardegna oggi 17 gennaio 2017 restano chiuse le scuole a Nuoro e anche in altri comuni della Barbagia e Ogliastra: la Protezione civile regionale ha infatti esteso l'allerta meteo e i sindaci hanno deciso di tenere a casa gli studenti. Stessa cosa in Campania. Ad Avellino le scuole oggi sono chiuse dopo che dopo giorni di maltempo è nevicato ancora abbondantemente stanotte. la chiusura delle scuole riguarda soprattutto i comuni dell'hinterland. Scuole chiuse anche oggi anche nel palermitano: a Petralia Soprana il sindaco ha firmato l'ordinanza di chiusura degli istituti di ogni ordine e grado. Il motivo è evitare che le strade possano diventare un pericolo per le famiglie negli spostamenti case-scuola e viceversa. Anche in Toscana gli studenti restano a casa a studiare. Tutte le scuole sono infatti chiuse oggi a a Prato sempre a causa del maltempo che si sta abbattendo anche su questa regione.

