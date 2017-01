SPARATORIA A PLAYA DEL CARMEN/ Video, Messico: morto l'italiano Daniel Pessina, altre quattro le vittime (ultime notizie oggi 17 gennaio 2017)

SPARATORIA A PLAYA DEL CARMEN, MESSICO: FRA LE VITTIME L'ITALIANO DANIEL PESSINA, MORTE ALTRE QUATTRO PERSONE (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Un nuovo attacco ha colpito il Messico, dove un uomo armato è entrato nel club Blue Parrot di Playa del Carmen sparando sui presenti. Fra le vittime anche Daniel Pessina, un italiano originario di Milano, come confermato dalla Farnesina. I presenti si trovavano sul posto per assistere al Festival di musica elettronica, il BPM, uno degli eventi più attesi dei Caraibi. Uccisi anche altre quattro vittime, una donna di cui non si conosce la nazionalità, due canadesi ed un colombiano. Secondo le prime ricostruzioni, possibili solo all'alba, molte ore dopo la strage, la donna sarebbe rimasta schiacciata dalla folla impazzita, che cercava di darsi alla fuga per riuscire a sopravvivere. Il bilancio delle vittime parla anche di una quindicina di feriti, di cui otto si troverebbero ora in grave condizioni di salute. E' ancora da accertare la possibilità che l'attentatore sia stato spalleggiato da alcuni complici.

Clicca qui per vedere uno dei video della fuga dopo la sparatoria in Messico.

SPARATORIA A PLAYA DEL CARMEN, MESSICO: IL SINDACO DI QUINTANA ROO ESCLUDE LA MATRICE TERRORISTA (OGGI, 17 GENNAIO 2017) - L'attacco al club di Playa del Carmen, in Messico, ha provocato un'ondata di confusione e panico fra i cittadini presenti al Festival, arrivato in quel momento alle sue battute finali. In base alle testimonianze, non sarebbe stato chiaro fin da subito che i rumori sentiti fossero dovuti ai colpi di arma da fuoco, scambiati da alcuni per fuochi d'artificio. La paura di un attentato alleggiava comunque nell'aria, a cui si devono aggiungere le sparatorie dei cartelli di narcotrafficanti, spesso impegnate in lotte con gruppi avversari. Non appena tutto è chiaro, sottolinea La Repubblica, la folla cerca di disperdersi in modo confusionario, mentre gli spari continuano. Una decina in tutto, come riportato dai tweet che alcuni presenti inviano nell'immediato. Secondo il sindco di Quintana Roo sarebbe da escludere la pista terrorista, ma potrebbe essere collegata ad una lite avvenuta alcuni minuti prima della sparatoria all'interno del locale e di cui non si conoscono ancora i dettagli.

