STEFANO CUCCHI / Pm, ‘omicidio preterintenzionale’: 3 carabinieri accusati di pestaggio del giovane in carcere (oggi, 17 gennaio 2017)

STEFANO CUCCHI, GIUDICI: “CARABINIERI ACCUSATI DI OMICIDIO PRETERINTENZIONALE” (ULTIME NOTIZIE OGGI, 17 GENNAIO 2017) - Svolta sul caso di Stefano Cucchi: fu omicidio e non morte naturale per epilessia, questa la vera causa della morte del giovane, otto anno quel terribile 22 ottobre 2009 con la morte in un letto del reparto di medicina protetta del Pertini di Roma. La svolta arriva dalla conclusione dell’inchiesta bis - iniziata nel 2014 su esplicita richiesta dei familiari di Stefano Cucchi, in primis dalla sorella Ilaria - con il pm della Procura di Roma che ha disposto l’accusa di omicidio preterintenzionale per i tre carabinieri Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro e Francesco Tedesco, che lo arrestarono nel parco delle acquedotto di Roma con l’accusa di spaccio di droga. «Fu colpito dai tre carabinieri che lo avevano arrestato con schiaffi, pugni e calci», scrivono Pignatone e Musarò. «E le botte provocarono una rovinosa caduta con impatto al suolo in regione sacrale che unitamente alla condotta omissiva dei sanitari che avevano in cura Cucchi presso la struttura protetta dell'ospedale Sandro Pertini, ne determinavano la morte», si legge nella lungo documento firmato dalla procura di Roma. Niente epilessia o cause ignote, niente fame o sete e neanche suicidio, ma omicidio: questo hanno stabilito le seconde indagini della Procura di Roma, riprotate oggi da Repubblica. Ora la memoria e la giustizia di Stefano Cucchi potranno avere miglior sorte del passat.

STEFANO CUCCHI, CAMBIO DI IMPUTAZIONE PER I 3 CARABINIERI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 17 GENNAIO 2017) - I tre carabinieri ora accusati di omicidio per il delitto di Stefano Cucchi, sono gli stessi che erano stati a lungo indagati per lesioni personali aggravate: Alessio Di Bernardo, Raffaele D'Alessandro e Francesco Tedesco ora sono accusati di omicidio preterintenzionale e si andrà a processo per stabilire cosa realmente è successo quel drammatico ottobre del 2009. Un cambio di imputazione che aggrava a questo punto la posizione dei tre carabinieri accusati di aver pestato a morte il ragazzo in carcere e che fuga anche il rischio eventuale della prescrizione, facendo riscrivere completamente la storia di questo inquietante delitto. Come riporta Repubblica, la morte di Cucchi fino ad oggi era senza responsabili dopo tre giudizi di merito - uno di primo grado e due di appello, oltre ad una pronuncia della Cassazione. Finora solo assoluzioni definitive quelle degli agenti penitenziari in servizio nelle celle di sicurezza del Tribunale di Roma e confermate nei due giudizi di appello quelle dei sanitari del Pertini: ora cambia tutto, con le solide acquisizioni di questa seconda inchiesta della Procura di Roma i cui presupposti per la celebrazione di un nuovo processo e per riscrivere da capo la storia del pestaggio e della morte di Stefano sono assai fondati.

© Riproduzione Riservata.