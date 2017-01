TERREMOTO OGGI / Ultime scosse: Umbria sisma di 2.3M in provincia di Perugia (dati INGV in diretta, 17 gennaio 2017, ora 1:45)

TERREMOTO OGGI IN UMBRIA: SCOSSA DI 2.3M IN PROVINCIA DI PERUGIA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 17 GENNAIO 2017) - Trema l'Umbria nei primi minuti di oggi, martedì 17 gennaio 2017, dove una scossa di 2.3M ha colpito la provincia di Perugia. L'epicentro è stato rilevato a latitudine 42.84 e longitudine 13.11, ipocentro add 11 km di profondità. Interessate Norcia, Preci, Castelsantangelo sul Nera, Visso, Ussita, Cascia, Cerreto di Spoleto, Sellano, Arquata del Tronto, Montegallo, Montemonaco, Accumoli, Monte Cavallo e Poggiodomo. Scossa anche nella provincia di Macerata, individuata alle ore 00:23 e di una potenza pari a 2.0M. Il Centro Nazionale INGV ha rilevato l'epicentro a latitudine 42.93 e longitudine 13.2, ipocentro a 9 km di profondità. Colpite Ussita, Castelsantangelo sul Nera, Bolognola, Visso, Montemonaco, Acquacanina, Montefortino, Fiastra, Amandola, Sarnano, Montegallo, Preci, Fiordimonte, Pieveboviglana, Comunanza, Pieve Torina, Monte Cavallo, Norcia, Gualda e Arquata del Tronto.



TERREMOTO OGGI NEL LAZIO: SCOSSA DI 2.3M IN PROVINCIA DI RIETI (DATI INGV IN TEMPO REALE, 17 GENNAIO 2017) - Nelle ultime ore di ieri ssera, la provincia di Rieti è stata colpita da una nuova scossa di 2.3M, in seguito al sisma di 2.1m delle 22:19. I due epicentri si trovano a breve distanza, indivudato nel primo caso a latitudine 42.72 e longitudine 13.21, ipocentro a 12 km di profondità. Colpite Accumuli, Arquata del Tronto, Cittareale, Amatrice, Norcia, Cascia, Montegallo e Acquasanta Terme. Il secondo movimento tellurico è stato invece individuato a latitudine 42.73 e longitudine 13.18, ipocentro a 10 km di profondità. Interessate Accumoli, Norcia, Arquata del Tronto, Cittareale, Cascia, Amatrice, Montegallo, Castelsantangelo sul Nera e Acquasanta Terme. Per quanto riguarda il versante estero, rilevato alle 23:29 un sisma di 3.5M, localizzato a latitudine 39.24 e longitudine 28.08, ipocentro a 11 km di profondità. L'area ad ovest del Paese è stata inoltre colpita quasi un'ora prima da un sisma di 3.0M, che ha interessato circa le stesse coordinate geografiche.

