ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: Scuole chiuse per maltempo. Risolto il caso dell'omicidio Belvisi (martedì 17 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: CRONACHE DALL'ITALIA, SCUOLE CHIUSE PER IL MALTEMPO - Situazione al limite in molte parti del nostro paese, con il gelo che continua ad imperversare su tutta Italia, e che non sembra lasciare tregua. La situazione più difficile al sud, con le amministrazioni che in molte occasioni si sono fatte trovare impreparati, nonostante gli avvertimenti dei meteorologi. In irpina molte strade risultano impraticabili, cosa che di fatto ha lasciato molte frazioni isolate. In Basilicata moltissimi plessi scolastici sono rimasti sbarrati, così come nel foggiano in cui quasi tutti i sindaci della provincia, hanno emesso le prescritte ordinanze di sospensione delle attività scolastiche. Collegamenti bloccati con le isole minori della Sicilia, con alcune località come Stromboli che non ricevono provviste da almeno tre giorni.

POLITICA ITALIA, QUESTIONE FCA - Trasla sul piano prettamente politico la vicenda che nei giorni scorsi ha interessato la FCA, in merito a presunte violazioni dei regolamenti ambientali. Di oggi la notizia che la commissione europea richiederà al nostro paese di fare tutto il possibile per operare il richiamo delle autovetture Fiat, autovetture che secondo soprattutto Berlino non sottostanno alle normative antinquinamento. Da parte sua l'esecutivo risponde alle polemiche tramite il ministro Delrio, con l'esponente politico che sottolinea come l'Italia non sia intervenuta quando la stessa "querelle" era stata sollevata sulle auto teutonica. Nella giornata da registrare le nuove affermazioni di Sergio Marchionne che continua ad affermare la piena innocenza dell'azienda da lui amministrata.

POLITICA ITALIA, APPENDINO PRIMA, RAGGI PENULTIMA - Impietosa la classifica sulla governance poll, stilata dal giornale il sole 24 ore, e che analizza la popolarità dei sindaci italiani delle citta maggiori. Al primo posto della classifica Chiara Appendino primo cittadino della città della mole, che recupera ben 7 punti sul sindaco di Firenze Nardella e stacca in maniera netta Federico Pizzarotti, sindaco di Parma al centro si una polemica con il movimento cinque stelle, partito nelle cui fila era stato eletto. Il partito di Grillo non ha però nulla di cui gioire, stante la poco onorabile posizione ricoperta dal sindaco di Roma Virginia Raggi. Il primo cittadino della città eterna sconta le ultime vicende, e riesce di un soffio a evitare l'ultima posizione, detenuta anche in questa rilevazione dal sindaco di Alessandria, Maria Rita Rossa del partito democratico.

CRONACHE DALL'ITALIA, RISOLTO IL CASO DELL'OMICIDIO BELVISI - Dopo una lunga notte di interrogatorio gli investigatori della squadra mobile della questura di Milano, hanno fermato Roberto Messina marito di Roberta Belvisi, ultimo caso di donna uccisa dall'amore violento. Messina messo alle strette alla fine ha reso una piena confessione, affermando che l'omicidio è nato in un contesto di recriminazioni con la quale la moglie lo assillava, per una sua relazione extraconiugale che lo aveva finanche reso padre di un figlio, fuori dal talamo matrimoniale. Ritrovato dalla polizia il coltello con il quale è stato compiuto l'orrendo crimine, e i vestiti insanguinati che l'uomo indossava durante l'omicidio. Non era la prima volta che l'uomo "usava" il coltello sulla moglie, stante una denuncia ritrovata dagli investigatori del 1995, denuncia poi ritirata dalla donna.

COPPA ITALIA, TORNANO GLI OTTAVI DI FINALE - Nessun riposo per i giocatori del massimo campionato italiano, con alcune squadre che già oggi scenderanno in campo per conquistarsi l'accesso alla fase successiva della coppa nazionale. In campo a San Siro Inter e Bologna, con l'allenatore meneghino orientato a mettere in campo la migliore formazione possibile. Pioli sottolinea come il successo in coppa è un obiettivo della dirigenza, e assicura cone sia lui che i suoi giocatori, affronteranno i rossoblu di Donadoni con il massimo della concentrazione. La competizione continuerà mercoledì con Sassuolo - Cesena e Lazio - Genoa, e terminerà giovedì con l'attesa Roma - Sampdoria.

SCI, LACRIME DELLA FRANCHINI - Non si dà pace Nadia Franchini che dal letto dell'ospedale dove si trova ricoverata, cerca di fare il punto dopo la rovinosa caduta occorsagli nelle prove della libera di Altenmarket. La portacolori azzurra non è nuova a infortuni del genere, ma le altre volte essi avevano avuto una causa precisa, cosa che questa volta l'atleta di Lovere non riesce a trovare. La Franchini parlando con i giornalisti non si spiega come in un momento in cui di fatto "non spingeva", abbia perso aderenza sugli sci, finendo prima rovinosamente a terra e poi sulle barriere di protezione. Quello che è certo che Nadia per quest'anno dovrà riporre gli sci in armadio, troppo gravi le conseguenze dell'infortunio, conseguenza che hanno portato alla rottura dell'omero destro e dei processi traversi delle vertebre lombari. Da valutare nei prossimi giorni se la forte sciatrice dovrà essere sottoposta ad intervento chirurgico.

