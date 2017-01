Uomini e donne: Sonia Lorenzini "smaschera" le lacrime da coccodrillo di Alessandro Calabrese

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI E GOSSIP: LE LACRIME DI ALESSANDRO CALABRESE SCATENANO IL WEB, I CONSIGLI PER SONIA LORENZINI – Prime lacrime di Alessandro Calabrese nello studio di Uomini e Donne. Dopo aver pianto tanto nell’ultima edizione del Grande Fratello per riconquistare il cuore dell’ex fidanzata Lidia Vella, Alessandro Calabrese ha rotto il ghiaccio con il pubblico di Uomini e Donne versando le sue prime lacrime per Sonia Lorenzini. La tronista, prima di tuffarsi in una conoscenza, ha voluto chiarire la sua situazione con Lidia Vella smascherando il corteggiatore che ha ammesso di non essersi lasciato tre mesi fa ma di aver recentemente dormito con Lidia Vella. Sonia Lorenzini non sembra pronta a fidarsi di lui facendo sbottare Alessandro che, sfogandosi con la redazione, si lascia andare versando lacrime amare. Quello che chiede Alessandro, infatti, è la possibilità di conoscere Sonia. Il pubblico, però, invita la tronista a non fidarsi e ad aprire bene gli occhi per non rischiare di bruciarsi. “Apri gli occhi Sonia, questo è più falso della mille lire”, “Alessandro ti dovrebbero dare il premio OSCAR come migliore attore...”, “Allora, si "conoscono" da appena qualche puntata e questo piange già come se l'avesse mollato sull' altare il giorno del matrimonio....che falso”, “Alessandro fa le stesse sceneggiate che faceva al GF, sta lì da una settimana e già parla di amore”, scrivono i fans. Cliccate qui per leggere tutto.

TRONO CLASSICO, UOMINI E DONNE, GOSSIP E ANTICIPAZIONI: FLIRT TRA LIDIA VELLA E GIANMARCO VALENZA, IL GESTO CHE PARLA CHIARO – Lidia Vella è pronta a voltare pagina con l’ex tronista di Uomini e Donne, Gianmarco Valenza. L’ex fidanzata di Alessandro Calabrese, smaltita la delusione per la fine della sua relazione e la decisione del Calabrese di corteggiare Sonia Lorenzini, sta andando avanti con la sua vita e sembra pronta a farlo con Gianmarco Valenza. I due hanno cominciato a frequentarsi e, complici gli stessi amici e gli stessi locali si stanno avvicinando sempre di più. Nel corso del programma in onda su Radio Radio, Non Succederà Più, condotto da Giada Di Miceli, Lidia Vella ha ammesso di conoscere Gianmarco Valenza e di stare bene con lui chiarendo, però, di non avere alcuna intenzione di tuffarsi subito in una nuova storia d’amore. Nonostante tali parole, però, Lidia e Gianmarco continuano a scambiarsi like e commenti sui social. Sotto una delle ultime foto pubblicate sui social in cui Lidia Vella appare in intimo sfoggiando una forma perfetta, non è mancato il commento di Gianmarco Valenza che ha lasciato un cuore per l’ex gieffina. E’ il segnale di un flirt tra i due? I fans di Lidia Vella sperano che l’ex fidanzata di Alessandro Calabrese sia pronta ad andare avanti e sperano che le intenzioni del Valenza siano sincere.

