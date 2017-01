16ENNE UCCIDE I GENITORI, SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI: PARLA UN AMICO DEI KILLER, "NOI RAGAZZI SIAMO TERRORIZZATI" (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Si continua a parlare del duplice omicidio di Pontelangorino, Ferrara, dove il 16enne Riccardo ha ucciso i genitori Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni a colpi d'ascia con l'aiuto dell'amico, Manuel Sartori. A commentare l'accaduto durante la puntata di oggi di Pomeriggio Cinque è stato un amico diciottenne dei due assassini, che a Barbara D'Urso ha confrmato lo sconcerto provato dai ragazzi della compagnia frequentata da Riccardo e Manuel una volta appreso il coinvolgimento dei due coetanei. Il ragazzo ha tenuto a smentire le voci apparse su una certa stampa per cui tra i ragazzi di Pontelangorino circolerebbero "oppio e cocaina. Noi non siamo ragazzi di strada, siamo bravi ragazzi", ha precisato il giovane ai microfoni di Canale 5. L'ospite di Barbara D'Urso ha aggiunto che per quanto Riccardo e Manuel trascorressero "molto tempo insieme", nessuno poteva immaginare che sarebbero arrivati a questo. Il sentimento comune tra i coetanei dei due killer, ha detto il ragazzo intervenuto a Pomeriggio 5, è quello di chi davvero non pensava di trascorrere le proprie giornate con degli assassini:"Noi siamo terrorizzati e sconvolti".

16ENNE UCCIDE I GENITORI, SALVATORE VINCELLI E NUNZIA DI GIANNI: IL PADRE DI MANUEL, "NON LO ABBANDONO"(OGGI, 18 GENNAIO 2017) -Nell'ultima puntata di Pomeriggio 5 è andata in onda un'intervista esclusiva al papà di Manuel, l'amico di Riccardo, il 16enne di Ferrara che ha ucciso i genitori Salvatore Vincelli e Nunzia Di Gianni. Evidentemente distrutto, l'uomo ha così parlato alla trasmissione di Barbara D'Urso:"Manuel si è reso conto di quello che ha fatto: piangeva. 'Adesso nessuno mi vuole bene', diceva e che non ce la fa. Gli ho detto: 'Fatti coraggio che noi ci saremo sempre per te'". Rispetto al movente il padre ha dichiarato:"Non è stata una questione di soldi. Lui l'ha fatto perché era molto attaccato a Riccardo, era il suo migliore amico. Avrebbe fatto qualsiasi cosa per lui. Lui non sarebbe mai arrivato al punto di fare quello che ha fatto, perché lui moralmente è debole. Fisicamente è un ragazzo forte, ma con la testa è stato sempre manipolato dagli amici. Con Riccardo erano sempre insieme, andava varie volte a dormire da lui". Rispetto al rapporto tra Riccardo e i genitori il papà di Manuel ha confidato:"Sua madre era un po' più severa, lo rimproverava spesso ma non avrei mai pensato che c'era un odio così da parte sua. Avevo capito che non c'era un gran rapporto tra di loro". Sul proprio figlio ha concluso:"Non posso perdonare per quello che ha fatto, ma gli starò vicino sempre".

