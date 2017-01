ALLERTA NEVE/ Previsioni meteo: ancora raffiche di neve sull'Appenino (news del tempo oggi, 18 gennaio 2017)

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: FORTI TEMPORALI IN PUGLIA (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Una delle situazioni più pericolose della giornata di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, sarà legata alla regione Puglia. In questa ci saranno dei forti temporali che partiranno già dalla mattina nonostante le temperature si dovrebbero attestare attorno agli otto gradi centigradi. Il tutto potrebbe migliorare ancora nel pomeriggio quando comunque i temporali si concentreranno sul lato ionico della regione meridionale. Attenzione anche al tempo legato alle isole dove ci saranno delle raffiche di neve nell'entroterra e anche dei rovesci soprattutto sulle coste della Sicilia. Staremo a vedere quali saranno i progressi dei prossimi giorni dove comunque ci dovrebbe essere un miglioramento legato alle temperature date in leggero rialzo. Invece dovrebbero continuare i temporali sul sud dello stivale dove ci saranno diversi problemi legati anche alla viabilità.

ALLERTA METEO, PREVISIONE DEL TEMPO E MALTEMPO: CONTINUANO LE RAFFICHE DI NEVE SULL'APPENNINO (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Non si ferma l'allerta neve nella giornata di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, con raffiche che cadranno per tutto il giorno lungo la catena montuosa dell'Appennino. Si parte dalla parte estrema delle Marche per poi scendere sull'entroterra di Umbria, Lazio, Abruzzo, Campania e Calabria. Sarà una giornata fredda dove il gelo la farà da protagonista e dove vedremo cadere neve anche nell'entroterra delle isole Sicilia e Sardegna. Le temperature saranno ancora molto fredde con le minime che scenderanno a meno cinque ad Aosta, meno tre a Trieste e Milano, meno due invece a L'Aquila e Torino. Nel pomeriggio si ristabiiranno con le massime che arriveranno attorno ai sette a Palermo e Catania. Staremo a vedere se miglioreranno le cose nei prossimi giorni con il nord che comunque potrebbe vivere una bella giornata con il sole che dovrebbe colpire tutto l'alto settentrione. Nei prossimi giorni non sono previsti dei miglioramenti.

© Riproduzione Riservata.