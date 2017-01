AUTOSTRADE / Bollettino traffico e news viabilità: incidente nella notte sull'A14 e code (ultime notizie in tempo reale, oggi 18 gennaio 2017)

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 18 GENNAIO 2017). INCIDENTE NELLA NOTTE SULL'A14 BOLOGNA-ANCONA E CODE - Durante la notte c'è stato un brutto incidente sull'A14 Bologna-Ancona come raccontato dal sito istituzionale delle autostrade italiane. Il tutto ha provocato traffico rallentato tra Castel San Pietro e Imola attorno al km 50.1 direzione Taranto. Il tutto però non dovrebbe causare dei problemi nella giornata di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, visto che comunque l'intervento degli addetti alle autostrade è stato repentino e puntuale. Staremo a vedere se nelle prime ore della giornata ci saranno problemi in questo senso. Secondo quanto riporta sempre il sito Autostrade.it ci sono stati problemi in seguito a questo anche al km 93.6 in entrambe le direzioni dove l'uscita Cesena nord è stata chiusa al traffico per problemi di traffico intenso sulla viabilità ordinaria, un problema non da poco se si trascinerà nelle prime ore di questa mattina. Tutto ovviamente sarà collegato anche alle variazioni climatiche col maltempo che colpirà ancora il nostro paese.

AUTOSTRADE, BOLLETTINO TRAFFICO, SITUAZIONE E INFO (ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE, OGGI 18 GENNAIO 2017). DIVENTA SERIO E PREOCCUPANTE L'ALLARME VENTO FORTE - Inizia a diventare un problema serio per le autostrade italiane il vento forte di queste giornate e lo sarà anche di oggi mercoledì 18 gennaio 2017. Nella notte il sito istituzionale di autostrade ha lanciato l'allarme su diversi tratti. Partiamo dall'A12 Genova-Rosignano al km 210.23 in entrambe le direzioni infatti è stato chiuso il tratto per i caravan, mezzi telonati e furgonati tra Pisa Centro e l'allacciamento SS1 Aurelia Sud / A 12. Problemi anche sull'A1 diramazione Roma sud-Grande Raccordo Anulare tra il bivio diramazione Roma sud / A1 Milano-Napoli e il bivio diramazione Roma Sud / Grande Raccordo Anulare. Bisognerà fare molta attenzione anche nei pressi di Genova dove ieri la situazione durante l'ora di pranzo si era resa insostenibile anche a causa dell'altezza in cui è posizionata l'autostrada con pericolo soprattutto all'uscita dalle numerose gallerie. Staremo a vedere come sarà la giornata di oggi.

