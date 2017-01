CHELSEA MANNING / WikiLeaks, Obama concede la grazia alla transgender che passava file segreti a Julian Assange (oggi, 18 gennaio 2017)

CHELSEA MANNING, OBAMA GRAZIA LA TRANS DI WIKILEAKS: PASSAVA FILE AD ASSANGE ( ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Svolta clamorosa nel caso WikiLeaks e Chelsea Manning: Barack Obama ha concesso la grazia al transgender condannato a 35 anni per aver passato documenti segreti del governo americano a WikiLeaks. Un caso complesso e che da ieri sera si arricchisce di una nuova svolta, non certo l’ultima: il presidente degli Stati Uniti, a pochi giorni dall’uscita di scena con l’insediamento del nuovo Presidente Donald Trump, ha deciso in extremis di graziare Bradley Manning, oggi Chelsea dopo l’operazione per diventare donna, con la pena commutata che lo vedrà uscire di carcere il prossimo maggio 2017. La decisione di Obama arriva dopo i due tentativi di suicidio da parte di Manning in carcere, dove da transgender si trova in un penitenziario maschile. Nei giorni scorsi Edward Snowden aveva lanciato un appello a Obama per la liberazione di Manning. Come riporta l’Ansa, “immediatamente dopo la condanna, Manning, che ora ha 29 anni, ha pubblicamente reso noto di non riconoscersi nel genere maschile e ha cominciato un trattamento ormonale utile per il cambio di sesso, scegliendo quale nome Chelsea Elizabeth”. Sara' liberata il 17 maggio anziché nel 2045, dopo oltre sei anni di carcere: Obama si è visto così protagonista del cambio clamoroso di pena per l’analista dell’esercito americano che aveva dato pratiamnrt fil via all’intero scandalo WikiLeaks, con il direttore Julian Assange che da allora è divenuto uno degli uomini più ricercati d’America. Per due volte nel 2016 ha tentato il suicidio e ha fatto lo sciopero della fame nel tentativo di avere la copertura finanziaria dall'esercito per pagare le spese necessarie a cambiare sesso. In queste ultime settimane, dopo quasi sette anni di carcere, oltre 100mila persone hanno firmato la petizione per garantirgli la commutazione della pena.

CHELSEA MANNING, OBAMA GRAZIA LA TRANS DI WIKILEAKS: LA PROMESSA DI ASSANGE DI COSTITUIRSI ( ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Dopo la grazia rilasciata a Chelsea Manning da parte del presidente uscente Barack Obama, ora “la palla” passa a Julian Assange, fondatore di WikiLeaks e confinato come rifugiato politico nel consolato dell’Ecuador a Londra - per ripararsi dalla cattura indetta dalla Svezia, per un’accusa di reati sessuali -; Assange, negli scorsi giorni, aveva fatto parlare di se per un appello a suo modo clamoroso proprio in direzione di Chelsea Manning. «Se il presidente degli Stati Uniti Barack Obama perdona Manning prima di lasciare l'incarico il 20 gennaio, quando entrerà in carica Donald Trump, Assange accetterà di essere estradato negli Stati Uniti». Ora però, dopo aver ricevuto la notizia della grazia indetta da Obama su Manning, il fondatore di Wikileaks pare fare immediata retromarcia e non intende consegnarsi alle autorità. «Ringrazio tutti coloro che hanno fatto una campagna per la clemenza: Il vostro coraggio e la determinazione hanno reso possibile l'impossibile». E in una nota inviata dai suoi legali all'Afp, il fondatore di Wikileaks ha sottolineato che «per far prosperare la democrazia e lo stato di diritto, il governo dovrebbe immediatamente mettere fine a questa guerra agli informatori e agli editori come wikileaks e me stesso».

