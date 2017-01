DON ANDREA CONTIN / News, ex prete dello scandalo: il padre, “ha fatto errori ma mai del male” (Storie Vere, oggi 18 gennaio 2017)

DON ANDREA CONTIN, NEWS EX PRETE DI PADOVA: PARLA IL PADRE A STORIE VERE: “ERRORI MA MAI DEL MALE” (OGGI, 18 GENNAIO) - Le indagini su Don Andrea Contin, l'ex prete della parrocchia di San Lazzaro (Padova), al centro di uno dei più imponenti scandali a luci rosse degli ultimi anni, proseguono nel tentativo di fare maggiore chiarezza sull'intricata vicenda. Nella canonica di San Lazzaro gli inquirenti stanno appurando un incredibile "stanza dei giochi" dove con ogni probabilità avvenivano gli incontri a luci rosse con le amanti di Don Andrea Contin, ora sospeso dalla Curia, e probabilmente con gli uomini ai quali "vendeva" le prestazioni delle sue donne. Accuse gravissime che oggi a Storie Vere, programma su Rai1 di approfondimento e cronaca condotto da Eleonora Daniele, il padre di Don Andrea proverà a spiegare e in qualche modo giustificare, come già fatto settimana scorsa in una intervista al Corriere della Sera redazione Veneto. «Mio figlio non ha fatto male a nessuno. Io posso capire che possa aver fatto i suoi sbagli, ma non ha mai fatto male a nessuno. Sono convinto che avrà avuto un momento di debolezza. Che gli abbiano lavato il cervello, come facevano i nazisti. Ecco, posso pensare che qualcuna sia riuscita ad imbrogliarlo e che abbia perso un po’ la testa. Ma solo quello… Alla televisione hanno detto che da lui andavano le parrocchiane con problemi e che le faceva prostituire: sono cose che non stanno né in cielo, né in terra», racconta il signor Paolo Contin, 72 anni ed ex operaio. Tra pochi minuti la conferma in diretta su Storie Vere, con l’incredibile e triste storie sulla “canonica della lussuria”, come alcuni hanno rinominato.

DON ANDREA CONTIN, NEWS EX PRETE DI PADOVA: LO SCANDALO SI ALLARGA (OGGI, 18 GENNAIO) - Il caso di Don Andrea Contin purtroppo si allarga con gli inquirenti che son impegnati a comprendere se realmente il religioso venisse pagato in cambio delle sue ex amanti e della partecipazione a questi incontri bollenti da parte degli uomini coinvolti. Nelle otto pagine della denuncia firmata dall’amante 49enne del religioso, infatti, la donna ha dichiarato che altri preti partecipavano alle orge e ora bisognerà verificare con dovizia di particolari tutte queste gravi accuse. Come racconta Repubblica, «L'ex amante del sacerdote ha sempre detto di non aver mai assistito a un passaggio di denaro tra gli altri soggetti coinvolti e l'ex parroco, ma ha riferito agli inquirenti di aver avuto il sospetto che dall'organizzazione degli incontri il sacerdote ottenesse un guadagno. Una volte le avrebbe detto: "Sai che puoi guadagnare tanti soldi in questo modo?». Pochi giorni fa è stato interrogato un altro prete, parroco di un paesino dei Colli Euganei, che avrebbe riferito altri comportamenti assai gravi tenuti da Don Andrea Contin: come riporta stamani il Gazzettino di Padova, «Il religioso davanti al pm ha ammesso di avere partecipato a incontri a luci rosse targati don Contin. Il prete era stato indicato dalla ex amante di don Contin, nelle cinque pagine di denuncia presentate dalla 49enne padovana lo scorso sei dicembre ai carabinieri. La donna ha dichiarato agli inquirenti che spesso don Contin la costringeva ad avere rapporti con altri preti, tra questi c'era appunto il parroco dei Colli Euganei». Resta ora da verificare tutto quanto visto che si sta parlando come sempre di persone che hanno il diritto di difendersi e spiegare la propria versione: di certo dagli elementi in gioco, la posizione di Don Andrea è davvero molto a rischio e compromettente.

