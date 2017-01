ELENA CESTE/ News, Michele Buoninconti in giudizio: al via il processo d'Appello. La difesa punterà sulla presunta psicosi (oggi, 18 gennaio 2017)

ELENA CESTE, MICHELE BUONINCONTI IN GIUDIZIO: AL VIA IL PROCESSO D'APPELLO (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Al via oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, il processo a carico di Michele Buoninconti per l'omicidio della moglie Elena Ceste. L'ex vigile del Fuoco è infatti stato condannato a 30 anni in primo grado, dopo il ritrovamento del corpo della vittima ad un km di distanza dall'abitazione familiare di Costigliole d'Asti. La difesa di Michele Buoninconti ha puntato tutto su una tragedia avvenuta in seguito ad un incidente, molto probabilmente dovuto ad un delirio che Elena Ceste stava vivendo il 24 gennaio del 2014. Una strategia che lo stesso Buoninconti ha mantenuto fin dalla denuncia di scomparsa della moglie. Inquadrato dalle telecamere di Chi l'ha visto?, aveva infatti sottolineato più volte come la moglie si fosse allontanata di casa completamente nuda, tanto da farlo vergognare pensando a quello che i vicini avrebbero potuto pensare di lei. La stessa trasmissione di Rai 3, che in passato si è occupata del caso più volte, ritornerà a parlarne nella puntata di questa sera.



ELENA CESTE, MICHELE BUONINCONTI IN GIUDIZIO: LA DIFESA PUNTERA' SULLA PRESUNTA PSICOSI DELLA VITTIMA (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - In mano all'accusa un particolare significativo, che colloca Michele Buoninconti nelle adiacenze del terreno in cui è stato ritrovato il corpo di Elena Ceste. Il cellulare dell'uomo sarebbe stato infatti agganciato dalla celle telefoniche, ma all'epoca i dubbi degli inquirenti si sollevarono maggiormente per le sue dichiarazioni contraddittorie. Dopo aver inizialmente parlato di un rapimento, secondo la versione del marito Elena Ceste si sarebbe allontanata perché fuori di sé, uno stato in cui versava già da diverso tempo. Un dettaglio che tuttavia, sottolinea La Repubblica, contrastava con quanto affermato dai quattro figli, che hanno riferito agli inquirenti come la madre quella mattina fosse tranquilla. Tutto sarebbe partito infatti dal tradimento di Elena Ceste, scoperta dal marito a causa dei numerosi messaggi che riceveva, inviati da un altro uomo. Secondo Buoninconti, la moglie sarebbe quindi entrata in crisi e si sarebbe diretta in stato confusionale verso Rio Mersa, dove sarebbe morta assiderata dopo aver perso conoscenza.

