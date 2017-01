ESONDAZIONE PESCARA/ Oggi, meteo: allarme pioggia sulla città. Chiusi sottopassi, allagamenti in centro (Ultime notizie 18 gennaio 2017)

ESONDAZIONE PESCARA OGGI, METEO: ALLARME PIOGGIA SULLA CITTA' (ULTIME NOTIZIE 18 GENNAIO 2017): ALLAGAMENTI IN CENTRO - Emergenza a Pescara per l'esondazione del fiume omonimo che è straripato questa mattina intorno alle 5. Il fiume Pescare si è gonfiato dopo le piogge abbondanti che dono cadute sulla città nelle ultime ore. Come riporta La Repubblica, le golene, strisce di terreno comprese tra la riva di un corso d'acqua ed il suo argine, sono state chiuse verdo le 4,30, quando si sono accesi i semafori che segnalavano la situazione di allarme. Allagamenti dopo l'esondazione del fiume Pescara si stanno registrando in tutto il territorio della città e il comune di Pescara ha consigliato a tutti i cittadini molta prudenza nell'uso delle auto. Le criticità non solo a Pescara città ma anche a Montesilvano, in provincia di Pescara e Francavilla al Mare, in provincia di Chieti: segnalati allagamenti e strade e sottopassi chiusi in più punti. In particolare a Montesilvano è stato chiuso un tratto di lungomare perché le traverse che portano alla riviera erano invase dall'acqua. Gli uomini della Protezione civile sono al lavoro con nove idrovore per aspirare l'acqua. Intanto per i problemi legati alla neve caduta negli ultimi giorni in Abruzzo si attende l'arrivo dell'esercito nelle zone che sono rimaste bloccate.

© Riproduzione Riservata.