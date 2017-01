METRO ROMA CHIUSE / Linee A e B evacuate per il terremoto: panico sui vagoni (Atac ultime notizie, oggi 18 gennaio 2017)

METRO ROMA EVACUATE PER IL TERREMOTO: LINEE A E B CHIUSE PER VERIFICHE TECNICHE (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Dopo triplice terremoto di questa mattina in centro Italia, la città di Roma ha visto chiudere le linee della metro A e B, evacuate per immediate verifiche tecniche e per la sicurezza dei cittadini. La Capitale vive momenti di tensione e ansia per il panico generato dal movimento del terreno, di strade e palazzi: ma sono le metropolitane sotto il livello del terreno ad aver avuto i maggiori rischi per la sicurezza dei cittadini e per questo l’Atac ha immediatamente chiuso tutte le due linee principali della metro, A e B-B1 fino a nuovo avviso per gli interventi tecnici. Come riporta l’agenzia Adnkronos, «In seguito alle violente scosse di terremoto che si sono verificate questa mattina, le metropolitane di Roma A e B sono state sospese. Lo comunica Atac su Twitter, sottolineando che il servizio della metropolitana è stato sospeso e sostituito da bus. In seguito al sisma l'azienda di trasporti capitolina ha annunciato inoltre "verifiche tecniche».

METRO ROMA EVACUATE PER IL TERREMOTO: LINEE A E B CHIUSE, PANICO SUI VAGONI (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Chiuse le metro di Roma, ma chiusa anche la Ferrovia Regionale Roma-Viterbo: «FERROVIA REGIONALE ROMA-VITERBO/urbano/extraurbano momentaneamente chiusa per verifiche tecniche dopo sisma», riporta il canale Twitter di Atac per segnalare come la situazione nella Capitale sia tutt’altro che serena. Il terremoto in centro Italia nelle aree di Rieti e L’Aquila sta avendo ripercussioni su tutta la provincia di Roma, con evacuazioni e panico fortissimo tra gli utenti dei mezzi pubblici, ma anche gli studenti nelle scuole che sono balzato fuori dagli istituti insieme agli insegnanti terrorizzati dal possibile terremoto. “Aiuto crolla tutto!”, ma anche “qui tremano tutti i vagoni della metro, gente corre da tutte le parti” e altri messaggi del genere stanno invadendo i social nella Capitale per l’improvvisa reazione alle scosse di terremoto disunitamente avvertite da tutta la città. Al momento non ci sono danni, vittime o crolli e il che è sempre una buona notizia in questi ultimi 5 mesi di emergenza sismica davvero incredibile.

