NUMERI UTILI TERREMOTO ABRUZZO E LAZIO, INFO ENEL E PROTEZIONE CIVILE: CONTATTI DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA (OGGI, 18 GENNAIO 2017) - La nuova ondata di terremoti che sta interessando il Centro Italia sta creando uno stato di emergenza in diverse regioni, dal Lazio all'Abruzzo, dalle Marche all'Umbria. Ma quali sono i numeri utili da chiamare in queste situazioni? Oltre ai ben noti 115 (vigili del fuoco), 118 (pronto soccorso), 112 e 113 (carabinieri e polizia). in questo caso vengono attivate altre utenze che possono rivelarsi determinanti per prestare aiuto alle popolazioni terremotate, che oltre ai danni del sisma in queste ore devono far fronte anche ai problemi causati dalla neve. In questo senso è indispensabile prendere nota del numero verde del Dipartimento della Protezione Civile: 800-840 840. Come dicevamo tra le regioni più colpite dal terremoto di oggi vi è anche il Lazio, e non è un caso che anche la Croce Rossa abbia tenuto a diffondere il numero di telefono della sala operativa della Protezione Civile Lazio: 803-555. Il numero di telefono della Protezione Civile Abruzzo è invece: 800-860 146; quello della Protezione Civile Marche è: 840-001111. Dopo il terremoto di oggi, infine, sarebbero diverse migliaia le utenze rimaste senza luce. In attesa che le strade vengano liberate dalla neve e che i lavori di ripristino possano avere inizio, ricordiamo che il numero di telefono da chiamare è l'803-500 e corrisponfe al servizio di segnalazione guasti dell'Enel.

