SCUOLE CHIUSE / Roma, evacuate per il terremoto: studenti a casa anche in Lazio, Marche, Abruzzo (Ultime notizie oggi, 18 gennaio 2017)

SCUOLE CHIUSE PER TERREMOTO: EVACUATI ISTITUTI IN MARCHE, ABRUZZO, LAZIO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 18 GENNAIO 2017) - Scuole chiuse oggi in varie regioni anche a causa delle nuove scosse di terremoto che hanno colpito il centro Italia stamattina. Tre forti scosse di terremoto con magnitudo oltre 5 sulla Scala Richter si sono verificate nel giro di un'ora, tra le 10.25 e le 11:26, in provincia de L'Aquila anche se sono state avvertite non solo in Abruzzo ma anche nel Lazio, in particolare a Roma, e nelle Marche. In Abruzzo, a L'Aquila le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse anche domani. A Civitanova Marche le scuole sono state chiuse dal sindaco per motivi di sicurezza dopo le scosse di terremoto di questa mattina: a casa tutti gli studenti degli istituti pubblici e privati e pure degli asili nido comunali. Sempre nelle Marche, ad Ancona sono state chiuse stamattina alcune scuole dopo l'evacuazione in seguito alle scosse di terremoto. La maggior parte delle scuole erano però già chiuse a causa del maltempo, con neve e freddo, che si è abbattuto negli ultimi giorni in centro Italia. A Roma alcune scuole sono state chiuse per precauzione dopo i sismi che sono stati avvertiti anche nella Capitale. E per quanto riguarda il Lazio anche gli studenti di varie scuole di Rieti sono stati fatti evacuati come previsto dai piani di sicurezza, dopo la prima scossa di terremoto di questa mattina.

