TERREMOTO OGGI / Ultime scosse Sicilia: Messina, sisma di 3.4M (dati INGV in diretta, 18 gennaio 2017, ore 0:34)

TERREMOTO OGGI IN SICILIA, SCOSSA DI 3.4M IN PROVINCIA DI MESSINA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 18 GENNAIO 2017) - Un forte terremoto ha colpito la provincia di Messina nella serata di ieri. Il fenomeno tellurico, di potenza 3.4M è stato rilevato all 22:20 a 6 km di profondità, a latitudine 38.04 e longitudine 14.73. Interessate Longi, Frazzanò, Alcara li Fusi, San Marco d'Alunzio, Galati Mamertino, Mirto, San Salvatore di Fitalia, Torrenova, Capri Leone, Castell'Umberto, Sant'Agata di Militello, Tortorici, Naso, Ficarra, Sinagra, San Fratello, Acquedolci, Capo d'Orlando, Ucria, Brolo, Sant'Angelo di Brolo, Raccuja, Floresta e Piraino. Nei minuti successivi, alle 22:54 è stata individuata una nuova scossa di minore intensità, pari a 1.5 gradi della Scala Richter. Alle 23:52 è stata invece colpita la provincia di Macerata da un sisma di 2.8M. Il Centro Nazionale INGV ha rilevato l'ipocentro ad 8 km di profondità, epicentro a latitudine 42.87 e longitudine 13.14.

TERREMOTO OGGI NELLE MARCHE, SCOSSA DI 2.0M IN PROVINCIA DI MACERATA (DATI INGV IN TEMPO REALE, 18 GENNAIO 2017) - Colpita alle 23:39 la provincia di Macerata, da un sisma di 2.0M. L'ipocentro è stato rilevato a 10 km di profondità, epicentro a latitudine 42.99 e longitudine 13.16. Colpite Ussita, Acquacanina, Fiastra, Bolognola, Fiordimonte, Visso, Castelsantangelo sul Nera, Pievebovigliana, Pieve Torina, Monte Cavallo, Sarnano, Muccia, Preci, Montefortino, Cessapalombo, Amandola, Montemonaco, Gualdo, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, San GInesio e Serravalle di Chienti. All'estero, colpita la Polonia da un sisma di 2.5M alle ore 22:24. Il sisma è stato rilevato a 2 km di profondità, ipocentro a latitudine 50.25 e longitudine 18.89. Nel tardo pomeriggio si è verificata invece una scossa di 3.0M nel Mar Egeo, individuata a 2 km di profondità. L'ipocentro è stato rilevato dall'Università di Patras a latitudine 39.71 e longitudine 23.74. Il punto colpito si trova inoltre a 33 km da Pefkochori ed a 8 km da Polygyros, entrambe in Grecia.

