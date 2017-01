TOMMASO ZORZI & VITTORIO SGARBI / Video, lite ad Agorà: il critico d’arte, “giovani senza bellezza, idee né moda” (oggi, 17 gennaio 2017)

VITTORIO SGARBI VS TOMMASO ZORZI, VIDEO LITE AD AGORÀ: “GIOVANI SENZA BELLEZZA NÈ FUTURO” - È un Vittorio Sgarbi come sempre scatenato quello che ieri sera ad Agorà si è scagliato contro Tommazo Zorzi, uno dei giovani rampolli italiani più in vista dopo il programma Riccanza che ha svelato tanti ragazzi giovanissimi con conti in banca faraonici che fanno la bella vita e la mostrano con accentuata disinvoltura. Ecco, come pensato che possa averlo “trattato” questo tema il buon Vittorio? No, questa volta niente “capra, capra”, Zorzi è stato risparmiato anche perché lo scontro è arrivato solo a distanza, quando Tommaso era già uscito dallo studio di Agorà - Speciale “Duemiladiciassette” in onda nella prima serata di Rai3. Dopo un servizio e una lunga intervista al buon rampollo figlio dell’ex Delegato della Scala di Milano e ora patron di due imperi di pubblicità, il critico d’arte inizia il suo show, partendo tutto dallo “scempio di qui pantaloni stracciati” che Zorzi indossava come capo alla moda. «Ma basta, che giovani sono questi? Ma li avete visti i pantaloni?? Tutti stracciati, questo è uno scempio, una visione disgustosa. Uno spettacolo di gioventù senza idee, bellezza, armonia né moda. Ci vuole educazione, una rivoluzione della bellezza, non questa vomitata qui…», ci va giù “tranquillo” Vittorio Sgarbi. Al conduttore Greco che chiede agli ospiti se Zorzi e i giovani come lui possono essere considerati dei punti di riferimento in qualche modo, Sgarbi non esita a rispondere, «sì, punto di riferimento per dei co…ni come lui!». Il partito della bellezza appena nato e fondato da Sgarbi avrà sicuramente i primi sicuri oppositori, tra i giovani di Ricanta…

VITTORIO SGARBI VS TOMMASO ZORZI, VIDEO LITE AD AGORÀ: IL GIOVANE DI “RICCANZA”, “IL CONTO È MIO, I SOLDI DI MIO PADRE” - La sfuriata di Vittorio Sgarbi ad Agorà ieri sera contro i giovani alla Riccanza come il presente in studio Tommaso Zorzi nasce tutto dal servizio e le parole del giovane rampollo alle domande del giornalista: il denaro dalla A alla Zorzi, si autodefinisce il buon giovane di Riccanza, facendo scatenare l’ira del critico d’arte ex sindaco. Per via Montenapoleone a Milano Zorzi fa selfie con i passanti fan e si fa immortalare mentre spiega come il “conto è il mio ma i soldi sono di mio padre”, ecco spiegato come Sgarbi possa essere impazzito. Se poi ci aggiungiamo che il giovane con un passato chiacchierato di flirt con la bella Aurora, figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, racconta come gli piaccia «viaggiare, vestire alla moda e adoro passare in via Montenapoleone, una strada molto apprezzata dai vip come Belen. troppo giovane per iniziare a pensare al futuro. Da grande vorrei occuparmi di qualcosa di entusiasmante, ma ancora non so quale indirizzo seguire. Mi sono trasferito a Milano perché in verità ho in mente di sviluppare qualche progetto, ma non è facile coltivare un interesse, soprattutto quando ancora non si ha un concetto chiaro da seguire». Bene, avete bisogno di altro materiale per il cocktail di ira e furia scatenanti per il buon Vittorio Sgarbi? (Niccolò Magnani)

