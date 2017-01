TRUFFA SOLDATO INNAMORATO SU FACEBOOK / Video, una rete organizzata studia le tecniche: basilare la denuncia (Chi l'ha visto, 18 gennaio 2017)

TRUFFE ROMANTICHE SU FACEBOOK, VIDEO: UNA RETE ORGANIZZATA STUDIA LE TECNICHE MIGLIORI: BASILARE LA DENUNIA (CHI L'HA VISTO, 18 GENNAIO 2017) - Le truffe romantiche sono ormai all'ordine del giorno ed a farne le spese, sempre di più, gli utenti di Facebook. Il colosso dei social network è infatti nel mirino di diversi malintenzionati, che grazie a diversi stratagemmi riescono a sottrarre denaro ed informazioni alle vittime. Il raggiro viene perpetrato a regola d'arte: è facile che le donne vengano avvicinate da un fantomatico corteggiatore online, che tramite richieste di informazioni, arriva anche a rubare l'identità del suo bersaglio. Non sono però solo solitudine e sentimenti a lasciare lo spiraglio aperto perché le truffe romantiche abbiano luogo.

Il finto corteggiatore potrebbe infatti fare leva sulle utenti che adoperano gruppi Facebook dedicati alla compravendita di vari articoli. In questo casso, spiega la Stampa, il truffatore entra in contatto con la vittima di turno fingendosi un possibile acquirente, per poi accampare scuse e problemi in modo da riuscire ad ottenere soldi e dati privati.

Se ne parlerà in modo approfondito nella puntata di Chi l'ha visto di questa sera, grazie ad un secondo appuntamento con Federica Sciarelli. Nella scorsa puntata, infatti, il Ministro della Giustizia Andrea Orlando ha ribadito che la denuncia è di massima importanza, sia per colpire i responsabili che per aiutare tutte le altre persone che si sono ritrovate o possono ritrovarsi nella medesima situazione. Alcune donne, infatti, sono state avvicinate da un finto soldato americano, che dopo un primo corteggiamento prometteva mari e monti, come ricostruirsi una vita a New York insieme o fare viaggi da sogno. Puntualmente poi, la finta storia d'amore veniva conclusa dal truffatore, che fingeva incidenti stradali o malattie gravissime per riuscire a carpire i soldi alle vittime. Il particolare più raccapricciante riguarda probabilmente il fatto che ad agire non è solo uno o più uomini, ma una vera e propria rete organizzata che studia il comportamento delle donne e crea strategie vincenti per riuscire a colpire nel segno. Clicca qui per vedere la prima parte di Truffe Romantiche della precedente puntata di Chi l'ha visto (il servizio è disponibile a partire dal minuto 00:50).

