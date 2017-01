ULTIME NOTIZIE/ Oggi, ultim'ora: maturità, cambia l'esame (mercoledì 18 gennaio 2017)

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: LA ''BUONA SCUOLA'' CAMBIA L'ESAME DI MATURITÀ - Con le introduzioni delle nuove regole sancite dalla cosiddetta legge sulla "buona scuola", cambia l’esame di maturità. Il principale cambiamento interesserà l’ammissione alla fase finale. Dal 2018 infatti i giovani potranno essere ammessi con il sei di media, e non più con la sufficienza in tutte le materie, cosa che di fatto abbasserà notevolmente le esclusioni. La carriera scolastica pregressa inoltre conterà di più, con la possibilità di recepire nel triennio precedente ben 40 crediti, al posto dei 25 che rappresentano per il momento il tetto massimo. Escluso inoltre dalla prova d’italiano la possibilità di presentare un saggio breve, con il probabile ritorno al tema di attualità o a quello storico.

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: LA RAGGI ERA ELEGGIBILE - Il tribunale rigetta il ricorso sull’ineleggibilità di Virginia Raggi, e di fatto conferma la validità del cosiddetto accordo pre elettorale, firmato dalla prima cittadina della capitale con Beppe Grillo e la Casaleggio associati. I giudici nella sentenza rilevano che in nessun caso la firma apposta da Virginia può essere considerata una associazione segreta, e che per questo non rientra nei casi di ineleggibilità. Parimenti nella sentenza viene sottolineato che colui che ha presentato il ricorso, l’avvocato Venerando Monello, non ha altresì i titoli per richiedere la nullità del contratto, non essendo parte in causa. Il ricorso conferma in tutto e per tutto la tesi del M5S, che oggi dopo tante polemiche mediatiche può finalmente tirare un sospiro di sollievo.

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: LETTERA DELLA COMMISSIONE ALL'ITALIA, SERVE MANOVRA AGGIUNTIVA - Puntuale come ogni anno giunge la lettera dei contabili europei, con la quale si chiedono agli italiani nuovi sacrifici, per ottemperare ai paletti sul bilancio imposti dalla commissione. La missiva che era nell’aria già da qualche giorno è giunta questa mattina direttamente nelle mani del Ministro Padoan, e richiede per rientrare nei parametri imposti, un recepimento di circa 3.4 miliardi di euro, soldi che equivalgono allo 0.2% di PIL. Padoan in mattinata non ha espresso considerazioni, ma fonti vicine al suo ufficio hanno fatto sapere che i contabili italiani sono in stretto contatto con quelli di Bruxelles, e stanno studiando l’inserimento di eventuali tagli aggiuntivi ad alcuni ministeri. Il nostro paese ha tempo fino a Febbraio per preparare una risposta, che fonti della commissioni sperano sia "adeguata alla richiesta".

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: UNA GLOBAL BRITAIN - Confermate le indiscrezioni che vedono il primo ministro inglese Theresa May, scegliere la strada della Brexit Hard, una Brexit che di fatto porterà la Gran Bretagna a non avere più nulla a che fare con i partner europei. A Bruxelles l’inquilina del numero dieci di Downing Street è stata molto chiara, tratteggiando un’uscita dai confini europei che porterà il paese di sua Maestà, a non assomigliare ad altri paesi europei vicino all’unione, come Norvegia o Svizzera. Unica concessione fatta dalla May la possibilità di residenza automatica per i tre milioni e mezzo di europei che lavorano in Inghilterra, possibilità che deve però essere concessa parimenti al milione e mezzo di inglesi che risiedono nei paesi amministrati dalla commissione europea. Nel finale del discorso della May anche un accenno di minaccia, con la possibilità in caso di "uscita punitiva" a far diventare la Gran Bretagna un vero e proprio paradiso fiscale.

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: AUSTRALIAN OPEN, AVANTI FOGNINI E LA ERRANI - Ottimo esordio per i colori italiani all’Australia Open, primo torneo stagionale di tennis. Il ligure vince contro il più forte Feliciano Lopez, mentre la romagnola ha la meglio sulla giapponese Ozaki. Le vittorie fanno dimenticare, in parte, l’eliminazione di Camilla Giorgi, uscita sconfitta nella partita contro alla svizzera Bacsinszky, nettamente più forte di lei anche nel ranking mondiale, ma che ha dovuto cedere un set all’aggressività della nostra portacolori. Esordio sul velluto anche per Djokovic e Nadal che hanno vinto le loro rispettive partite con facilità, cosi come ha fatto Raonic. Nella giornata spicca la "maratona" con cui Ivo Karlovic si è imposto sull’argentino Zeballos, con il croato che è riuscito a passare il secondo turno dopo ben 5 ore e 17 minuti di gioco, tempo "figlio" di 84 game, nuovo record del torneo australiano.

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: LO SHOW DI MARADONA AL SAN CARLO - Un vero e proprio spettacolo quello che ieri Armando Maradona ha fatto al teatro San Carlo, con l’ex numero 10 partenopeo che ha arringato la folla e ha toccato parecchi temi. Intatto il presidente De Laurentis, con il "pibe de oro" che ha chiesto un maggiore impegno economico, per una squadra che per l’argentino è sempre rimasto la migliore squadra dove abbia mai militato. Non sono mancate le frecciate ad Higuain, reo di aver girato le spalle in onore della "moneta sonante", quella moneta che Diego afferma di aver rifiutato quando gli era stato offerto l’ingaggio nel Barcellona. Boato del pubblico quando si è parlato di Blatter e Platini, due persone storicamente avverse all’ex ct dell’Argentina, che Maradona non ha esitato a classificare come "Ladri". La serata è finita alle 3 di notte con un centinaio di tifosi assiepati sotto l’hotel in cui soggiornava Maradona, intenti ad osannarle con cori da stadio.

ULTIME NOTIZIE, OGGI, ULTIM'ORA: CASSANO PENSA ALLA CINA - Un Cassano pensieroso come non si vedeva da tempo, quello che continua ad allenarsi con la primavera della Sampdoria, stante la sua esclusione dalla prima squadra per volere del presidente Ferrero. Un Cassano che come fanno filtrare alcune voci, sta pensando seriamente di chiudere la sua carriera agonistica, decisione che prenderebbe suo malgrado, nonostante le offerte che continuano a piovere sul suo agente. L’ultima dal campionato cinese, con lo Guangzhou pronto a un contratto milionario per "FantaAntonio". Il campionato cinese segue le offerte di Bari e Entella, con quest’ultima pronta ad accaparrarsi le prestazioni del giocatore a cui il contratto, in scadenza a giugno, non verrà rinnovato.

