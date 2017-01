16ENNE UCCIDE I GENITORI / Nunzia Di Gianni e Salvatore Vincelli: l'amico in passato denunciato per bullismo (Ultime notizie oggi, 19 gennaio 2017)

16ENNE UCCIDE I GENITORI, NUNZIA DI GIANNI E SALVATORE VINCELLI: L’AMICO 17ENNE E LA DENUNCIA PER BULLISMO (ULTIME NOTIZIE OGGI, 19 GENNAIO 2017) - Emergono novità sconcertanti in riferimento al duplice delitto di Nunzia Di Gianni e Salvatore Vincelli avvenuto per volere del figlio 16enne e messo in atto concretamente dall'amico di quest'ultimo di appena un anno più grande. Ieri, nel corso della trasmissione Pomeriggio 5 sono intervenuti in collegamento con la conduttrice Barbara d'Urso i genitori del 17enne, che ha confessato di aver ucciso la coppia a colpi di ascia. A detta del padre, il giovane avrebbe compiuto l'omicidio "per amicizia", non rendendosi conto di ciò che stava commettendo. Oggi, emergono nuovi dettagli sul passato del 17enne, considerato un ragazzo come tutti gli altri. In realtà, come rivela AffariItaliani.it citando un'intervista rilasciata al settimanale Oggi dal padre del giovane attualmente in carcere, quest'ultimo in passato aveva collezionato una denuncia per bullismo e per un determinato periodo di tempo era stato seguito dagli assistenti sociali. Proprio il padre, Rudi Sartori, ha raccontato un episodio shock con protagonista il 17enne il quale, un anno fa, mentre era in un locale insieme ad altri amici, fece sniffare ad un ragazzo handicappato una bustina di zucchero, prendendosi gioco di lui e postando il video registrato con il cellulare sul social network Facebook. Un'azione assolutamente condannabile anche se, come ha spiegato un'amica sul medesimo settimanale, tutto si concluse per il meglio. "Successe un finimondo, la mamma del ragazzo poi ritirò la denuncia e tutto finì in niente". Eppure, ha aggiunto l'amica a Oggi, "col senno di poi dico che sarebbe stato meglio andare fino in fondo". A sua detta, se all'epoca gli fosse stata inflitta una lezione, forse oggi l'adolescente non sarebbe finito coinvolto nell'orrenda vicenda che si è consumata lo scorso 10 gennaio su esplicita richiesta dell'amico 16enne dal quale sarebbe stato plagiato con la promessa di 1000 euro.

